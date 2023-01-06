【家居意外】Hebe田馥甄家中滑倒重摔　腰椎受傷臥床半個月：痛到哭

▲ 田馥甄家中滑倒重摔，腰椎受傷臥床半個月。

腰椎受傷可大可小。台灣女星田馥甄（Hebe）去年9月取消高雄演唱會後久未露面，昨日（5日）她出席公開活動，自爆去年11月在家中意外滑倒重摔，導致腰椎受傷，求醫院檢查後，在家中臥床休養了半個月，所幸目前身體已無大礙。

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綜合台媒報道，Hebe透露去年11月在家中拖鞋太滑跌倒，「往後摔了一跤，脊椎、腰都有受傷」，直言當場痛到哭，幸好有朋友在場。翌日她到醫院檢查，顯示沒有骨裂，但要待筋骨慢慢復原。

其後她在家中臥床修休養了半個月，連翻身也有困難，一度要服用止痛藥舒緩不適。她表示，身體仍有一點緊綳，不過已逐漸康復，她又向粉絲派定心丸，強調不用太擔心。

Hebe感謝好友Selina、Ella的關心，又指事發後沒有即時告訴父母，直至回到新竹老家，父母發現她戴著護腰才發現，「他們就說我怎麼都報喜不報憂」。她亦說，去年經歷了演唱會取消、意外受傷等，領悟到很多事情並非理所當然，更珍惜日常生活。

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責任編輯：羅嘉欣