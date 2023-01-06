【長新冠】浸大中醫為合資格新冠康復者免費診症　4次診症診金藥費全免

▲ 浸大中醫為合資格新冠康復者免費診症。（資料圖片）

新冠確診病人康復後，出現不同情況及程度新冠後遺症狀。有見及此，浸大中醫推出「長新冠中醫康復計劃」，為曾確診新冠病毒感染病人提供網上及實體門診康復治療服務，服務由今日（6日）開始接受報名。

計劃將為曾確診之合資格人士提供4次診症服務，按序安排2次門診及2次網診，於指定4間診所進行門診及取藥。合資格人士可獲診金、藥費全免。藥物只限中藥顆粒劑，不設快遞中藥服務。計劃只限網上預約，詳情即看：【下一頁】

求診者資格為曾經確診新冠病毒並入院接受治療之康復者，或65歲或以上曾經確診新冠病毒感染之康復者。參加者必須符合以上一項條件，及須於首次診症時出示相關證明。查詢可致電：3565 4000

4間指定診所：

靈實香港浸會大學中醫專科診所（銅鑼灣診所）

香港浸會大學港島魏克強中醫專科診所（上環診所）

香港浸會大學中醫專科診療中心（尖沙咀街福診所）

香港浸會大學尖沙咀中醫藥診所（尖沙咀診所）

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記者：黃穎津