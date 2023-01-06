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【全家中招】父母確診如常出街約朋友　子女憂播毒勸阻反被鬧︰周街都陽性

親子 12:20 2023/01/06

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有長者確診後如常出街，又相約朋友見。

近日本地確診個案維持一萬多宗，甚至一度破二萬宗。確診者需居家隔離，不過日前有網民在網上討論區指出，其父母確診後如常出街，又相約朋友見面，他擔心兩老播毒卻勸阻無效，反被他們斥責並不肯申報。

拒申報怕隔離困在家

該名網民於「香港討論區」以「確診後出街」為題發帖文表示，全家人確診了，但父母沒按照指引乖乖留家隔離，卻帶著病毒照樣外出，行為如同播毒，而他們的理由是︰

周街都陽性，好多人中咗都唔申報。

他補充，父母不只出街買東西，還去散步、約朋友。當他打算為父母申報確診，就被他們阻止兼責罵，稱「唔好申報，唔想困喺屋企」。他看不過父母的行為，向其他網民求助並詢問意見。

最新影片︰

網民斥自私缺德

不少網民直斥兩老好自私，也沒有公德心，留言「大義滅親啦」、「呢啲係責任感，要自動自覺先得」、「樓主鬧得啱」。有網民建議樓主直接為父母申報，阻止他們外出播毒，或平心靜氣跟父母溝通，放上網公審父母對事情沒有幫助。

此外，有網民同意不少人確診都沒有申報，認為現時染疫人士周圍去，根本防不勝防，最重要是個人做好防疫措施，保持衛生。有網民表示，「無事嘅，條街大把人係咁，有邊個知？」、「而家太多人確診後出街」。

點擊睇更多網民意見︰

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老人沒申報險死

另有網民分享朋友的經歷，早前朋友的媽媽確診，他沒為媽媽申報，後來病情轉為嚴重，送往醫院深切治療部，當時醫生請家人有心理準備。事後朋友非常自責又後悔，好彩媽媽最後大步檻過。他指出︰

如果當時有申報，醫生會處方新冠口服藥俾長者，就可以減輕病毒量同重症、防死亡。

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責任編輯︰王明芳

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