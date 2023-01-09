【跨國友誼】俄烏女生在港讀書成好友 衝突爆發後各自回國盼和平重聚

▲ 呂錦強感慨，戰火無情，人間有愛。

踏入新一年，有多少人的願望是世界和平？俄羅斯、烏克蘭兩國衝突持續接近一年，香港看似在遙遠的距離隔岸觀火，頂多是財經專家講一講戰爭對油價、股市有何影響，但其實香港的學校也發生著俄烏戰爭下、兩國的和平故事。

位於東涌的寶安商會溫浩根小學，是一所名副其實的國際化及多元文化的學校。學生來自不同國家，有英國，烏克蘭，俄羅斯，巴西，荷蘭，美國，埃及，日本，泰國，菲律賓，印度，巴基斯坦，尼泊爾及蒙古等，校長呂錦強就分享了校內一對來自俄烏的學生，因為戰爭爆發而需跟隨父母回國，結束了一段純真友誼的故事。

最新影片推介︰

Diara （何雪婷）是一位來自俄羅斯的小女孩，她2017年入讀二年級，遺傳自爸爸的運動細胞（父親是俄羅斯柔術SAMBO的教練），三年級便加入女子足球校隊並於後來成為球隊隊長。她為人純真善良，正直友愛，深受同學愛戴。

而其中一位3年級的小妹妹名Dana（寶丹娜），更是與Diara時常出雙入對的好朋友。Dana來自烏克蘭，對運動很有天份，原本是短跑選手，她的速度吸引到足球隊的注意，並加入球隊。Dana及 Diara因足球而走在一起，漸漸也成為好友，年紀較大的Diara對Dana時常細心照顧，兩人的家長也因而認識交好。每有足球比賽，兩家人都會出現為兩位足球女將打氣。

即使近年疫情反覆，不論學校還是球場也時而開放或時而關閉，但也無損兩人甚至是其家人的友誼，每次練習及比賽，兩位小妹妹總是並肩而行。

然而自2022年的春天，俄烏衝突爆發，兩個家庭先後各自回國支援國家，即使有國仇，也不影响兩位小妹妹的純真友誼。只是無奈生於敵對的國家，唯有在香港互相道別，盼有一天在和平的世界再在球場上重聚。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

校長呂錦強感慨：「戰火無情，人間有愛。無論是疫情及戰火都不能動搖人與人之間的相處交流。」兩位小朋友的友誼雖未能撲滅戰火，但可喚醒其他來自世界各地的學生珍惜友誼，更要懂得和平的重要。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T