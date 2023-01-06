  • 21°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊　陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢

娛樂 12:00 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

WINKA感觸發長文分享得獎感受。

COLLAR日前於樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》中奪得「叱咤樂壇生力軍組合」金獎、「叱咤樂壇組合」銅獎，成績理想，而成員So Ching（蘇芷晴）亦自MIRROR演唱會7月發生嚴重事意外後復工，COLLAR全體出席獎典禮。

【COLLAR成員】女團COLLAR成軍一週年　一文盡睇The Bright Side限量精品

可是COLLAR成員許軼（Day）在演出時肚痛不適，頒獎禮中途要離場休息，原來「唱歌擔當」的成員WINKA（陳泳伽）出席頒獎典禮後，亦患病發高燒。

昨日（1月5日），WINKA仍然燒到38.5度，認真慘慘豬。她趁住在家中休息時發長文分享得獎感受，未知是否身體感不適零舍感觸，她留言寫道：

以前獨立做歌嗰陣會諗，我第一次上叱咤既（嘅）台會係點？
冇諗過第一次去叱咤係咁樣，意義好重大。
我諗2023年嘅1月1號都會係我永遠都記住既（嘅）一日。
嗰日台上我忍住冇喊，因為我覺得我一喊就會好放大自己嘅情緒，而唔係感受身邊既（嘅）能量。
我想用喊嘅力放喺表演上面，比大家知道我有幾肉緊。

不過，當頒獎禮過後返回酒店時，WINKA看到另一成員Day（許軼）抱病卧在床上之際，向來堅強硬淨的WINKA終於忍不住爆喊起來：

但一返到酒店嘅時候見到Dayday病住瞓係張床上面嗰陣我就忍唔住喊了。
我覺得我哋表演上面真係唔係叫叻，甚至乎喺大家心目中依然有好多缺陷！但我哋每一個女仔嘅內心真係好強大。因為彼此所以好多嘢都會撐到落去。

WINKA自揭看到Day抱病卧床忍不住爆喊。（Instagram圖片）

母陷精神問題

現年24歲的WINKA於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》獲得第7名，其後被選中任女團COLLAR成員後，出道造型照被網民嘲指與日本卡通鹹蛋超人的「達達星人」撞樣，她以正面方式回應，把本來攻擊她的網民轉向讚其EQ高。

Winka其實身世悲慘，家庭背景複雜，自小於單親家庭成長。中五時更經歷巨變，母親因精神問題而入院，當時她需獨力照顧病母及胞弟，放學後到糖水店打工賺錢，最後索性停家養家。

    點擊圖片放大
    +16
    +15

【COLLAR成員】Winka再隔空支持So Ching　鼓勵：你不是一個人在對抗這世界

走出低潮追夢

雖然年紀輕輕但經歷甚多，自小對唱歌感興趣的WINKA，在家人和老師支持下決定輟學，2016年成為獨立歌手追夢。於2021年自資推出由自己作曲和監製的《Cupid-19》，再於6月推出單曲《無名》，當時WINKA曾到電台以獨立歌手身份接受訪問，事隔半年後才參加《全民造星IV》。

Winka自認愛「講經」及「長氣擔當」，曾以自身經歷鼓勵大家，又分享正能量書籍，並透露自己於2019年陷入低潮期，做任何事也缺乏動力，更不時情緒失控，最後全靠閱讀及寫日記的習慣才得以改善，不過就未有透露當年發生甚麼事。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】COLLAR成軍1周年出新歌　組合重新出發網民為So Ching打氣
13:19 2023/01/04
【COLLAR成員】COLLAR成軍1周年出新歌　組合重新出發網民為So Ching打氣
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
23:27 2023/01/01
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
【COLLAR成員】女團COLLAR成軍一週年　一文盡睇The Bright Side限量精品
18:43 2023/01/05
【COLLAR成員】女團COLLAR成軍一週年　一文盡睇The Bright Side限量精品
【滴滴金】陳宗澤邀COLLAR成員拍MV　Winka扮樹熊攬CY演親密情侶
11:37 2022/11/23
【滴滴金】陳宗澤邀COLLAR成員拍MV　Winka扮樹熊攬CY演親密情侶
【滴滴金】CY陳宗澤與歌迷唱K聚會　自爆和COLLAR成員Winka拍床戲緊張
11:34 2022/11/29
【滴滴金】CY陳宗澤與歌迷唱K聚會　自爆和COLLAR成員Winka拍床戲緊張
【明日戰記】票房破8300萬完美謝幕　戶外放映會首播《天梯》絕密片段
17:44 2022/12/10
【明日戰記】票房破8300萬完美謝幕　戶外放映會首播《天梯》絕密片段

你可能感興趣

【COLLAR成員】COLLAR成軍1周年出新歌　組合重新出發網民為So Ching打氣
13:19 2023/01/04
【COLLAR成員】COLLAR成軍1周年出新歌　組合重新出發網民為So Ching打氣
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
23:27 2023/01/01
【叱咤樂壇】COLLAR全員重踏舞台激動　阿Mo支持So Ching復工：唔想辜負成員及粉絲
【COLLAR成員】女團COLLAR成軍一週年　一文盡睇The Bright Side限量精品
18:43 2023/01/05
【COLLAR成員】女團COLLAR成軍一週年　一文盡睇The Bright Side限量精品
陳泳伽 蘇芷晴 許軼 娛樂人物職業 演員 歌手 COLLAR 組合 叱咤樂壇流行榜 頒獎禮

最高瀏覽

【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
11:41 2023/01/05
【賭王千金】何超蓮回應與竇驍感情狀況　孝順女留港度農曆新年
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的
16:46 2023/01/05
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的