【COLLAR成員】WINKA台上強忍淚水返酒店爆喊　陳泳伽輟學養弟走出低潮追夢

▲ WINKA感觸發長文分享得獎感受。

COLLAR日前於樂壇盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》中奪得「叱咤樂壇生力軍組合」金獎、「叱咤樂壇組合」銅獎，成績理想，而成員So Ching（蘇芷晴）亦自MIRROR演唱會7月發生嚴重事意外後復工，COLLAR全體出席獎典禮。

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可是COLLAR成員許軼（Day）在演出時肚痛不適，頒獎禮中途要離場休息，原來「唱歌擔當」的成員WINKA（陳泳伽）出席頒獎典禮後，亦患病發高燒。

昨日（1月5日），WINKA仍然燒到38.5度，認真慘慘豬。她趁住在家中休息時發長文分享得獎感受，未知是否身體感不適零舍感觸，她留言寫道：

以前獨立做歌嗰陣會諗，我第一次上叱咤既（嘅）台會係點？

冇諗過第一次去叱咤係咁樣，意義好重大。

我諗2023年嘅1月1號都會係我永遠都記住既（嘅）一日。

嗰日台上我忍住冇喊，因為我覺得我一喊就會好放大自己嘅情緒，而唔係感受身邊既（嘅）能量。

我想用喊嘅力放喺表演上面，比大家知道我有幾肉緊。

不過，當頒獎禮過後返回酒店時，WINKA看到另一成員Day（許軼）抱病卧在床上之際，向來堅強硬淨的WINKA終於忍不住爆喊起來：

但一返到酒店嘅時候見到Dayday病住瞓係張床上面嗰陣我就忍唔住喊了。

我覺得我哋表演上面真係唔係叫叻，甚至乎喺大家心目中依然有好多缺陷！但我哋每一個女仔嘅內心真係好強大。因為彼此所以好多嘢都會撐到落去。

▲ WINKA自揭看到Day抱病卧床忍不住爆喊。（Instagram圖片）

母陷精神問題

現年24歲的WINKA於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》獲得第7名，其後被選中任女團COLLAR成員後，出道造型照被網民嘲指與日本卡通鹹蛋超人的「達達星人」撞樣，她以正面方式回應，把本來攻擊她的網民轉向讚其EQ高。

Winka其實身世悲慘，家庭背景複雜，自小於單親家庭成長。中五時更經歷巨變，母親因精神問題而入院，當時她需獨力照顧病母及胞弟，放學後到糖水店打工賺錢，最後索性停家養家。

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走出低潮追夢

雖然年紀輕輕但經歷甚多，自小對唱歌感興趣的WINKA，在家人和老師支持下決定輟學，2016年成為獨立歌手追夢。於2021年自資推出由自己作曲和監製的《Cupid-19》，再於6月推出單曲《無名》，當時WINKA曾到電台以獨立歌手身份接受訪問，事隔半年後才參加《全民造星IV》。

Winka自認愛「講經」及「長氣擔當」，曾以自身經歷鼓勵大家，又分享正能量書籍，並透露自己於2019年陷入低潮期，做任何事也缺乏動力，更不時情緒失控，最後全靠閱讀及寫日記的習慣才得以改善，不過就未有透露當年發生甚麼事。

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