【網絡熱話】Google Maps顯示塞車的士司機轉行路線　港女爭論被拒載1招KO

▲ 的士司機稱塞車轉行第二路線，乘客不滿即場報警拍片公審。

網上熱傳一名的士司機見Google Maps顯示塞車轉行第二路線，港女乘客爭論，司機亦一度拒載。雙方情緒一度十分激動，事件引起網民熱議。

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近日一名港女以「見紅就唔行」為題發文，並配上影片至網上群組指，司機因前方塞車而不按原定路線行走，但該名女乘客表示，上車時便有明確表示行走哪條路線，司機卻因網上地圖顯示前方道路為紅色路段（代表塞車）而行走了第二條路，令她大感不滿。

由港女上傳的影片中得知，她於影片之初便大指司機「揀路行」，更表示「我真係第一次聽（司機）話唔行嗰度就唔行嗰度」而司機則反駁指

你明知塞車啊！仲行嗰度！

港女十分不滿司機的回應，「點解你睇嗰地圖就覺得塞車呢？」司機則指因看到「紅色」，令港女激動指，

紅色就塞車㗎喇？呢嗰係Google嚟㗎咋！唔係你親眼見到！

港女於發文時指自己連續3天都走同一條路線也並不算是塞車，更大指早上四處的道路也十分擠塞，未明司機「兜路」的用意。她更表示

難聽啲講，塞車都係照比錢你，係咪先！又唔係唔比你！

及後港女堅持要求司機需照原定路線行走，可是司機卻以「唔得」、「嘥時間」為由拒載。港女馬上指

吓，你即係拒載啊？報警啊！我大把時間！

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據港女指，她隨即便打電話報警，可是司機卻又馬上關門，願意接載。影片一經分享至網上群組引起熱議，部分人認為應按照乘客要求行駛，但有部分人卻認為港女應聽從司機的經驗：

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責任編輯：羅嘉欣