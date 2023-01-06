【農曆新年2023】現崇山商場聯乘陳聲工作室　打造新春花牌裝置+迷你花牌工作坊

▲ 黃大仙現崇山商場新春以傳統港式藝術為題。（親場提供）

香港特色花牌有吉利、祝福等寓意，例如花牌頂端的孔雀開屏，就寓意百花齊放、百業興旺；中間的龍柱、或者麒麟、門神之類的圖畫都代表吉祥、喜慶等意思，黃大仙現崇山商場今個春日特別把這份香港傳統文化及特色帶到商場之中，與大家過一個滿載祝福的新年。

商場新春以傳統港式藝術為題，於節慶期間與大家一起認識香港獨有的珍貴產業--港式大花牌扎作技藝，與本地藝術單位陳聲工作室合作，舉辦本土傳統藝術主題活動，好玩推介包括新春期間限花牌打卡裝置及迷你花牌親子工作坊等，適合一家大小參與，齊齊發揮藝術潛能及創意，一同傳承本土特色工藝品文化。

花牌打卡裝置

特色新春花牌打卡裝置是陳聲工作室特別為商場新春主題全新設計，有兩隻吉祥的兔子在《現崇山大戲棚》前與大家共賀新歲，適合男女老幼打卡留倩影。

日期：1月12日至2月26日

地點：現崇山商場1/F平台

▲ 新春迷你花牌工作坊。（親場提供）

新春迷你花牌工作坊

每逢農曆新年、神誕、新店開張或各種喜慶日子，香港街上都有機會看到五彩繽紛的花牌，以作裝飾及公告之用。

花牌紮作是香港源遠流長的民間習俗，而紮作技藝亦為香港非物質文化遺產之一。傳統花牌工序繁複，每個製作需時至少半個月，但今次工作坊將製作簡單的迷你版本，即使是小朋友也可與父母一同親手完成。

日期：1月29日及2月5日

時間：2pm–5:15pm

名額：每日共16名

費用：$50

▲ 親子可作自己的迷你花牌。（親場提供）

記者：李越樺