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【姊妹情深】生仔後慘成植物人丈夫「走佬」　妹妹獲家姐悉心照顧3年奇蹟康復

親子 12:09 2023/01/06

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妹妹生仔後慘成植物人，幸有家姐照顧3年奇蹟康復。

夫妻本應有福同享、有禍同當，惟內地吉林一名人妻懷孕後不幸患上重病，慘變植物人，丈夫卻在此時不負責任地「走佬」。慶幸人妻的姊姊對她不離不棄，無微不至地照顧了3年，令人妻奇蹟復康，近日更能站立。

最新影片推介︰

吉林長春一名吳姓人妻，在2019年懷孕生子後，不幸患上腦膜炎，被診斷為植物人，惟丈夫不但沒有到醫院照顧，反而拋棄她，離她而去。吳女的姊姊不忍妹妹沒人照顧，3年來悉心照料她。

姊姊透露，由於家裡經濟條件不好，沒能力供妹妹長期住院做復康治療，所以她自己學會後，就每天上午在家幫妹妹做訓練，平日亦會做刮痧、拔罐，針灸則須到醫院進行。

我是做美容的，我每天上午給她做復康，基本上上午都不能工作，以她為主。

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經過3年的努力，吳女最終奇蹟康復，最近更開始能站起來，扶著走路，雖仍未能自理，但已令姊姊感到十分開心。不少網民紛紛感嘆吳女有一位好姊姊，「姐姐很偉大，祝福她們」，亦有人譴責丈夫拋棄妻子，「大難臨頭各自飛」、「這個男人沒出息」。

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責任編輯︰王明芳

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