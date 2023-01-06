【單身之謎】30歲博士生卻A0　全因一個難以想像壞習慣

▲ 30歲博士生卻A0，全因一個難以想像壞習慣。

學歷可能是擇偶的其中一環，但個人衛生習慣也很重要。台灣一名女網民日前發帖表示，她年近30歲的頂尖大學博士生哥哥，一直是「A0」（從未拍過拖）。而原因是哥哥一直以來都有一個驚人的壞習慣，本身對於哥哥這行爲睜一隻眼、閉一隻眼的妹妹，因疫情等衛生問題，直言已髒得看不下去。

該名網民在論壇Dcard發文稱，她從幼稚園大班開始，就發現大7歲的哥哥有「偷吃鼻屎」習慣，妹妹還曾因此向老師報告，害那時準備上中學的哥哥當眾出糗，留下很大陰影，兄妹關係也一度決裂，直到妹妹主動道歉後才和好。

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雖知每個人都有自己想藏起來的習慣，多年來也對哥哥吃鼻屎的行為睜一隻眼、閉一隻眼，但隨著疫情爆發以來，妹妹認爲這行為髒是一回事，有確診疑慮才是她看不下去的原因。她表示每次當對方滑完手機、摸髒東西或做一些事情後，就會默默挖鼻屎，然後「以迅雷不及掩耳速度放到嘴巴裡」，好像覺得旁人都看不到，實際上她每次都能用眼角餘光看得一清二楚。

妹妹還提到，即使透過父母要求哥哥改變習慣，對方還是維持著吃鼻屎的習慣，這讓妹妹也不禁感嘆：「我有時就想他一直母胎單身，會不會是因為身邊女生有看到這行為呢？既然用餘光都能看到了，其他人怎麼可能沒瞄到呢？」目前妹妹在哥哥吃鼻屎時，都會默默撇頭閉上眼睛，只能無奈向網民求助：「到底要怎麼辦才能讓他不要再這樣啊！還是就放他去吧？」

沒想到文章曝光後，不只引來網民的熱議，還有過來人透露親身經歷，讓網民們看了頭皮發麻：

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責任編輯：羅嘉欣