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【通關預約】深圳灣及港珠澳大橋年廿九過關已滿額　一文看清剩餘可過關時段

社會 11:26 2023/01/06

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

深圳灣及港珠澳大橋年廿九過關已滿額。（資料圖片）

政府昨日（5日）宣布，本港與內地1月8日起恢復免檢疫通關，港人可循深圳灣口岸、港珠澳大橋（珠海）口岸、落馬洲支線（福田）口岸、文錦渡口岸預約返回內地。

TOPick記者今日（6日）早上約11時嘗試預約各口岸過關時段配額，發現年廿七（18日）至年初一（22日）均為熱門過關時段，其中深圳灣口岸及港珠澳大橋（珠海）口岸多個時段經已滿額，年廿九（20日）所有時段更已全被預約。至於落馬洲支線（福田）口岸和文錦渡口岸，則仍有空缺。

年廿七（18日）至年初一（22日）已滿額時段（截至1月6日早上11時）：

  早上（06：30 - 11：59） 下午（中午12：00 - 17：59） 黃昏（18：00 - 00：00）
深圳灣口岸 1月20日 1月18至20日 1月20日
港珠澳大橋（珠海）口岸 1月20日 1月18日、20至22日 1月20至21日
落馬洲支線（福田）口岸   1月19日  
文錦渡口岸      

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記者：黃穎津

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