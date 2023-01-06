【開心速遞】「風少」陳浚霆放棄追心如　3T梁証嘉+蘇韻姿有望成下對《愛‧回家》CP

▲ 風少（陳浚霆飾）放棄追求熊心如（蘇韻姿飾）。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》成功造就多對CP並深受觀眾歡迎，「TT」朱天梯（梁証嘉飾）和熊心如（蘇韻姿飾）這對「3T」CP向來備受關注，不過TT只偶爾現身，加上風少（陳浚霆飾）的加入，令劇中的感情線增加變數。

本來打算追求心如的風少，因心如選擇跟TT公幹而決定以退為進，改為「拒絕」心如。

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心如隨TT公幹

近日《開心速遞》的劇情講述風少被朱Ling（吳偉豪 飾）和阿壯（焦浩軒飾）發現對心如暗生情愫，風少亦承認喜歡心如，且決心追求她。然而，隨着TT與心如相遇，而心如亦仍對TT有感覺，她決定要跟TT到歐洲公幹。

風少得悉一切後便放棄追求心如，更未有在心如臨別前跟她合照留念，僅送上一個擁抱。

風少心想：

朱天梯拒絕過你，你就記到今日。所以我嘅決定係啱嘅，我要拒絕你一次，等你可以好似記住佢咁記住我，去試你想試嘅嘢！

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反應兩極

不少觀眾對心如的感情線大感興趣，有一直支持「3T」的觀眾樂見二人有發展機會，並謂：「TT終於返嚟心如身邊！」、「其實心如一直冇忘記過TT，不如一齊啦！」、「3T好襯！」

但亦有觀眾支持風少和心如這一對，「TT咁衰，唔會係好男友！」、「風少好有心，點解唔考慮佢？」、「心如應該接受風少。」

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