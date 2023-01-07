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【校長專欄】常埋怨難以跟子女溝通 東九匯基校長：改善關係離不開付出時間

中小學 10:07 2023/01/07

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鄭校長建議，改善親子關係離不開付出時間。

九月新學年開始我寫過一篇短文，鼓勵孩子們訂立目標，砥礪前行。新年依始，我希望為家長們打打氣；無論你在2022年過得如何愜意，又或是如何艱難，都已成為過去；2023年是個新開始，就讓我們為新年立願，使日子過得更有目標，更為充實。

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很多人的新年願望就是身體健康。然而，多少人真的願意為健康而付出時間、恆常地做運動呢？倘若我們食無定時﹑睡眠不足，身體就會「投訴」。故此，2023年你會為身體健康訂下甚麼目標？可以是每天做中等強度運動半小時，或是每週跑步、行山、健身等。

除了身體健康，情緒健康也很重要。香港人工作壓力之大屬世界前列，培養興趣則是減壓良方。有人喜歡插花、煮食；有人喜歡攝影、桌遊，各適其適，重點在於要抽離日常工作的勞累，放鬆繃緊的精神，投入自己喜歡的事，。

另一個新年願望，可能是改善和家人、朋友的關係。家長常常埋怨難以跟年青子女溝通，其實多半是因為各有各忙，疏於聯繫。2023年，在建立家人關係方面，不妨考慮主動安排一次家庭旅行。財政充裕的家庭可趁通關來一趟海外遊；就算預算有限，本地遊也有很多選擇。家庭旅行的意義不只是幾天的相處，而是製造共同話題，包括旅程前的籌備安排、到旅程後的集體回憶。

改善關係離不開付出時間，如果你的工作需要你時常出席應酬活動，你可以在2023年訂定一個目標：就是每星期有多少個晚上回家吃飯。對家庭來說，共進晚餐是十分重要的活動，餐桌上的交流往往是維繫家庭的黏合劑。

以上只是小小建議，拋磚引玉。期望大家2023年過得幸福！

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撰文 : 鄭建德校長 滙基書院（東九龍）

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