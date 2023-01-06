【網絡熱話】酒樓飲茶埋單揭套餐貴過散叫$28　港女不滿投訴職員咁解釋

▲ 酒樓飲茶埋單揭套餐貴過散叫$28，港女不滿投訴職員咁解釋。

出外消費要留神，稍一不慎便可能會中下商家的消費陷阱。有女網民早前於網上苦呻自己與友人於酒樓午膳消費中伏經歷，指埋單時心血來潮打算比較自己所叫的套餐較「散叫」平了多少時，竟發現套餐原來「係貴D」。雖然金額只是相差28元，但有感被騙的事主遂向職員理論，卻被告知原來對方早已洞悉有關情況，曾向公司反映，惟公司卻沒有任何更變。

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該女網民於facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，以「匪夷所思的套餐，貴過散叫」為題，指日前與友人於新蒲崗一間酒樓吃午餐，並「叫了套餐$268」，當中包括一份主食如龍躉頭腩蒸飯、兩份點心如海蜇燻蹄、牛肉球以及一份炸小食。惟用膳過後，事主於找數前「心血來潮加下啲價錢」，卻發現若「散叫」套餐內的食品，只需239.6元，即比套餐便宜28.4元。深感中伏的事主隨即向職員理論，沒料對方卻回應「套餐係貴D，但冇辦法，不可void單打散再入，公司會以為他們自己落格」。

事主指職員當時為了平息「好嬲好嘈好憤怒」的自己，僅「免了2位茶」，事主指自己雖然接受，但同時以傳訊息向酒樓客服投訴，豈料結果卻是「更激氣，一句道歉都沒有！」。事主其後亦於留言補充指事件「顛覆了我對套餐的思維」。

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有關事件曝光後，即引來大量網民熱議，不少網民竟指「哩個秘密好早知」，提醒事主下次點菜前要先格價，「下次睇清楚啲計下係咪真係平、平幾多先落單，套餐真係唔代表比散叫抵」、「套餐平啲只不過係一廂情願諗法，幫你揀埋唔使攞計數機計已經係服務嘅一種」；有人亦指金額只涉28元，認為事主小題大造。

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責任編輯：羅嘉欣