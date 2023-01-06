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【昔日男神】陳冠希疑不滿被誤認作陳奕迅　網民自稱被Edison掌摑吐口水

娛樂 13:21 2023/01/06

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41歲的陳冠希（Edison）於2008年宣布退出香港娛樂圈後，移居美國主力發展他的服裝品牌生意。他不時在社交平台分享一家三口的生活點滴，這位「昔日男神」的舉動依然備受關注。

有內地網民分享指自己在日本「野生捕獲」Edison，難得見到Edison，網民馬上以手機向朋友分享。

不過Edison認為網民是偷拍，開始扯火的Edison更被情急的網民稱他是「陳奕迅」，結果引起不愉快事件。

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陳冠希（IG圖片）

陳冠希：What’s my name？

網民以「被陳冠希在商場裡又打又吐唾沬」為題分享經歷，不過自己就沒有拍下影片、相片作紀錄。

該網民指太太在日本一商場認出Edison一家，並有想過找對方合照，不過網民認為此舉會打擾Edison。在網民的太太於試身室期間，網民以手機向朋友分享經歷。

同時，網民強調自己沒想過偷拍、合照，更形容自己是「二次宅」、「不怎麼看明星」、「臉盲、也分不清他們」。但他被Edison誤以為在偷拍，Edison衝上前質問他在做甚麼，並謂：「你們剛才在說誰？」、「What’s my name？」。

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陳冠希先出手

突然被Edison問到「What’s my name？」，網民口快快說：「陳奕迅」。Edison聽到後再問「What’s my name？」網民再說：「陳奕迅？」

根據網民所指，Edison聞言即扯火大罵，並稱：「My name is 陳冠希」，網民回應說：「好吧，所以呢，你是個名人」。

Edison似乎不太滿意被認錯，就突然出手掌摑網民。該位網民下意識向Edison還手。

「吐口水」大戰

當網民的太太從試身室出來時，Edison未有「熄火」，網民太太更以為丈夫惹到Edison，並向對方道歉。

Edison向網民吐口水 ，網民也吐口水還擊。接著，Edison舉起雙拳說：「be like a man」，示意網民在店外與他打架。

警察剛巧到場，Edison還一直在罵網民，更說：「listen to your wife！」網民指：「他看人多了起來就想往外走，我就喊著你走甚麼走，打了我就想走。」

在警察拉開二人之際，Edison就離開現場，也完全沒有道歉的意思。

最新影片推介：

網民各有看法

涉事的網民認為自己沒做錯，不過在帖文發出後，也引來其他網民的討論，並不是一面倒支持網民，反應兩極，「樓主似隱瞞一些細節」、「不想偷拍為甚麼拿出手機，其實還是有點想拍吧！」、「這不太符合邏輯，如果真的只是描述這樣就發生衝突，那他大概有點心理問題」、「一直覺得這幾年的陳冠希精神狀態不太穩定」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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