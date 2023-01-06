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【通關】港鐵本周不公布高鐵票務安排　避談會否中止廣州直通車

社會 11:57 2023/01/06

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港鐵落馬洲站將於1月8日恢復運作。（陳梓蔚攝）

本港及內地周日（8日）通關，港鐵今日（6日）開放落馬洲站予傳媒參觀，站內設施和過去無大變動，店內商舖正加緊「上貨」。有店舖員工透露，自1月4日已獲通知要到落馬洲站作準備，要應付1月8日通關。港鐵指，鐵路服務足以應付通關後的人潮，並指下周才能公布高鐵恢復通車安排。

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落馬洲站重開在即，布局、商舖類型並無改變。藥材、美妝、便利店正加緊籌備復業，部分貨架上已放滿貨物。有商店員工透露，自1月4日起已收到通知，要回落馬洲站籌備復工，包括重新裝修、測試系統和將貨物上架等。被問及預期生意及員工編配問題，該員工則指公司已提醒不要談及預期生意額，所以無可奉告。

港鐵公司過境鐵路總管張志強指，目前落馬洲站已預備好恢復運作，有信心東鐵線可應付通關後增加的客量。高鐵方面，張志強稱正與相關部門緊密溝通，下周才會有詳細安排公布。

至於羅湖站和城際直通車安排，港鐵僅稱會適時公布。

港鐵公司昨日公布，隨着政府重開落馬洲支線管制站，東鐵綫前往落馬洲站的列車將重新投入服務跨境乘客。來往上水至落馬洲站的列車，將於通關初期大部份時間維持於4至8分鐘一班，平日班次將有約135對班次。上水站至金鐘站的列車服務亦會加密，以妥善應付乘客需求。

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記者：陳梓蔚

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