【人妻實測】「不戴胸圍散步」風氣盛行　網紅「真空」返工1周記錄男同事反應

▲ 男同事會發現嗎?

日本「ノーブラ散歩(不戴胸圍散步)」的風氣盛行，有台灣人妻網紅蕾菈Lyla就大膽拍片挑戰一星期不戴胸圍返公司，並真實紀錄男同事反應。

▲ 男同事沒有發現。

台灣人妻網紅蕾菈Lyla所謂「一周」最終只實行了5個工作天，挑戰約在個多月前進行。她第一天穿上緊身露臍裝上班，回到公司其實沒有人發現她沒戴胸圍，直至她提醒男同事，男同事才發覺，並一臉尷尬。

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而其中一天，Lyla跟女兒吃飯，女兒都沒有發現媽媽沒戴胸圍。而第4天更跟一大班男樂手練歌，大家都是沒有看出來她沒戴胸圍。

最終Lyla就認為，男生跟本分不出來女生有沒有戴胸圍，她說不戴胸圍真的很輕鬆「路上不會有人盯著你看，很舒服。」

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網民看影片後就留言，「我自己是稍微正式一些的場合穿正裝就會遮點或者穿內衣。其他時間都是不穿的！因為對於色狼來說，有穿沒穿都一樣⋯但對自己而已卻舒適很多」、「挺好的啊，又沒犯法，是別人的有色眼光罷了」、「其實⋯男人也常常激凸也沒覺得害羞，妳不必害羞，我也只是興奮一下下而已」。

不過都有網友反對，指事件有刻意賣弄色情之嫌，完全不值得鼓勵及模仿，「這算不算對男生構成尷尬呢?」

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責任編輯︰王明芳