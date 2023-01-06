【農曆新年2023】lululemon新春限定系列迎兔年　購物換限定新春禮品【內附詳情】

▲ lululemon新春限定系列迎兔年。（lululemon提供相片）

踏入新一年，lululemon推出2023新春限定系列，以喜慶吉祥的傳統新春配色為主，加入寓意美好祥和、幸福美滿的兔子圖案，並以流金綫條及蝴蝶結元素作點綴。系列備有多款運動服裝及配飾，無論是瑜伽、訓練、跑步及日常外出等不同場合的需要。

▲ 女士紅色及棗紅新裝，洋溢節日氣氛。 （lululemon提供相片）

新年當然不少了紅色，可選擇以Tied Waist Half-Zip Sports Jacket搭配 Water-Repellent Knotted Sweatpants，營造出俏皮而不失精緻格調的造型；如果想洋溢喜慶風格，則可以選擇 Gold Stitch HalfTurtleneck Hoodie 和同系列運動褲。

經典的Wunder Puff Down Jacket、Scuba Hoodie和Align系列亦同時推出全新春季配色。

▲ 男士灰黑兔紋印花和暗紋細節，迎接兔年來臨。 （lululemon提供相片）

男士們如想以型格造型迎接兔年，不妨選擇以灰黑兔紋印花和暗紋細節點綴的經典Metal Vent Tech Long Sleeve Shirt打造質感新年裝束。

多款新春限定配飾亦同步登場，包括Fast and Free Running Hat及City Adventurer Nano Backpack，為新年造型增添亮點。

▲ 購物可換限定購物袋及送兔年利市封。（lululemon提供相片）

為慶祝農曆兔年，即日起於lululemon專門店購物，即可換購新春限定款設計購物袋。由1月12日起，購物滿$1,500或以上的顧客更可免費獲贈一套10個lululemon限量版新春兔年利是封，數量有限，換完即止。

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記者：周美好