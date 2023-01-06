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【農曆新年2023】lululemon新春限定系列迎兔年　購物換限定新春禮品【內附詳情】

休閒消費 16:34 2023/01/06

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

lululemon新春限定系列迎兔年。（lululemon提供相片）

踏入新一年，lululemon推出2023新春限定系列，以喜慶吉祥的傳統新春配色為主，加入寓意美好祥和、幸福美滿的兔子圖案，並以流金綫條及蝴蝶結元素作點綴。系列備有多款運動服裝及配飾，無論是瑜伽、訓練、跑步及日常外出等不同場合的需要。

女士紅色及棗紅新裝，洋溢節日氣氛。 （lululemon提供相片）

新年當然不少了紅色，可選擇以Tied Waist Half-Zip Sports Jacket搭配 Water-Repellent Knotted Sweatpants，營造出俏皮而不失精緻格調的造型；如果想洋溢喜慶風格，則可以選擇 Gold Stitch HalfTurtleneck Hoodie 和同系列運動褲。

經典的Wunder Puff Down Jacket、Scuba Hoodie和Align系列亦同時推出全新春季配色。

男士灰黑兔紋印花和暗紋細節，迎接兔年來臨。 （lululemon提供相片）

男士們如想以型格造型迎接兔年，不妨選擇以灰黑兔紋印花和暗紋細節點綴的經典Metal Vent Tech Long Sleeve Shirt打造質感新年裝束。

多款新春限定配飾亦同步登場，包括Fast and Free Running Hat及City Adventurer Nano Backpack，為新年造型增添亮點。

購物可換限定購物袋及送兔年利市封。（lululemon提供相片）

為慶祝農曆兔年，即日起於lululemon專門店購物，即可換購新春限定款設計購物袋。由1月12日起，購物滿$1,500或以上的顧客更可免費獲贈一套10個lululemon限量版新春兔年利是封，數量有限，換完即止。

lululemon網上商店

記者：周美好

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