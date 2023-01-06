【夫妻關係】妻首份人工孝敬父母　遭丈夫勸阻質問：我媽那份呢

▲ 人妻第一份人工都唔算多錢，佢打算俾啲父母用，丈夫竟然反問：我媽那份呢？

人生第一份人工，你會怎樣安排呢？有人妻上網呻，指自己做兼職拿到第一份人工，打算孝敬父母，竟遭老公勸阻說不必給太多，並質問「我媽那份呢？」

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據馬來西亞《 Kosmo》報道，這名馬拉人妻，在facebook非公開專頁的「妻子的心聲」發文，指自己面臨家庭考驗，

我剛工作一個月，拿到第一份薪水。我就跟老公說：『想給父母一些錢！』

人妻續指，父親年事已高，同時因為12月是季候風季節沒有工作。但丈夫未有體諒，著她不要給太多，並反問她：「我媽那份呢？」

人妻無奈地指，她的人工不高，只有約1000令吉(約1766港元)，兩夫婦育有一個小孩，自己是下午工作，丈夫則是早上工作，

我要去工作，所以丈夫回來後要照料孩子，可是他希望自己的母親能夠幫忙照顧孩子，因為我們是同住的。

她坦言自己不忍心要奶奶一直照顧他們的孩子，丈夫則懶理。婆媳共處一室，難免有磨擦，人妻強調，她發工資後，奶奶不想要錢，所以她買了衣服給對方討她開心，豈料這份心意卻未有討好奶奶，更反被奶奶指責她揮霍。

儘管衣服並不昂貴，奶奶竟指我有了存款後就胡亂花費。

丈夫聞言後，未有挺她，只是咧嘴笑了笑，沒有任何表示。人妻不知道該怎麼辦，有感做也錯，不做也是錯，令她極度無奈。

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責任編輯︰王明芳