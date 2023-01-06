【打擊貪污】廉署瓦解歷來最大樓宇維修貪污集團案　涉及合約金額總值逾5億元

▲ 廉署瓦解歷來最大樓宇維修貪污集團案，涉及合約金額總值逾5億元。（黃傑偉攝）

廉署本周三（4日）展開代號「火網」的執法行動，成功瓦解一個涉嫌以行賄方法，取得樓宇維修工程合約的維修貪污集團。行動涉及10個樓宇維修工程項目，合約金額由數百萬至過億元不等，總值超過5億元。個別項目涉及賄款超過100萬。

是次行動是廉署歷來有關樓宇管理及大廈維修最大型的執法行動，署方出動逾300名調查人員。行動中共拘捕49人，涉43男6女，年齡介乎25至73歲，包括集團主腦及多名骨幹成員。署方亦搜查逾100個地點。調查仍在進行，不排除有更多的拘捕及搜查行動。

廉署指，案件源於一名熱心市民的舉報，他投訴內容雖只涉及一個大廈維修項目，但經廉署深入調查，最後發現案件牽涉一個極具規模、有組織、分工十分精細的樓宇貪污集團。署方強調十分重視個案，並成立特別調查小組，調派10名前線調查人員組成，以多個月時間順藤摸瓜，破解集團的人物關係。署方在數日前發現時機成熟，並採取執法行動。

署方指，在行動中拘捕大維修貪污集團的主腦。該主腦本身亦是一間建築公司的東主，亦擁有及幕後操控多間建築公司及物業管理公司。集團骨幹成員亦包括工程顧問、工程承辦商及中間人，行內俗稱「維修老鼠」，這部分成員都有不同的黑社會背景。行動中其餘被捕人士亦包括法團及業委會成員、物業管理公司的職員，以及其他工程的顧問公司、工程承辦商，亦有中間人。集團極具規模及組織，涉獵不同類型的樓宇，包括大型私人屋苑、居屋、單幢式舊樓、商廈及工廈，遍佈香港九龍新界。

集團亦涉及不同規模工程，包括費用過億元的大維修工程、數千元的大廈維修工程、數百萬的升降機優化工程、大廈的太陽能裝置工程等，這些工程部分亦得到政府資助。

因廉署及時採取執法行動，成功堵截集團的不法貪污行為。個案涉及的樓宇維修工程有10個，但有8個都尚未展開工程，這些業主並未有金錢上的損失。

調查亦發現，集團透過行賄樓宇維修過程中不同持份者，包括樓宇法團及業委會成員、物業管理公司職員、工程顧問，以操控相關維修工程合約的招標。

行動中搜獲大量證物，包括過百萬元現金，相信是用於作為賄款，另有超過100部手提電話、電腦，亦有各類樓宇維修工程、文件、招標文件等。人員亦在文件中發現一些記號及賄款，相信是讓有關人士「通水」，從而揀選心目中的工程承辦商。

署方相信是次行動已將集團瓦解，但調查仍在進行中，不排除再有拘捕行動。

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記者：黃穎津、黃傑偉