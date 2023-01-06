【生命鬥士】患嚴重脊柱側彎堅持追音樂夢　女生獲國際音樂賽獲一等獎

▲ 患嚴重脊柱側彎的詠衡衝出香港接受新挑戰，參加一年一度「巴黎國際音樂比賽」（GRAND PRIZE VIRTUOSO INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION），榮獲比賽16歲組別的一等獎 （First Prize Winner），更獲邀在去年12月初飛往巴黎作出表演。

「台上一分鐘，台下十年功」，相信對詠衡來說便最適切不過。自小喜歡音樂的她，自4歲起便已經活躍於很多音樂比賽和歌唱比賽，父母見她對音樂和表演甚有興趣，在詠衡7歲後便安排了她跟專業的聲樂老師學習女聲樂演唱。在小學的生涯裡，詠衡是在一片掌聲和讚賞聲中成長，這份自信也為她帶來前所未有過的滿足感和成就感。不過人生總不會無風無浪﹑一帆風順的。

困擾著詠衡的是她脊柱側彎的問題。脊柱側彎是指脊椎或脊骨的異常彎曲的病症，其彎曲方向可以向右或左或是在脊椎上部、下部彎曲。脊椎側彎會影響筆直身體的外觀，嚴重會導致背部形成腫塊，甚至對肺部功能產生負面影響。

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在中一的時候，詠衡的脊柱側彎急劇惡化。因為體能逐漸減弱，她不能全面兼顧學業和音樂興趣，詠衡說﹕「回想當時，自己的心情真的跌進谷底，無論外觀或身體機能都變差了，最令我擔心的，是我能否繼續我最愛的音樂訓練？自己對未來的夢想和前途，好像已變得黯淡無光，何來談夢想？何來談未來？」身體變弱及情緒變差，詠衡遇到了身心上的困難，這些都令她和家人很擔心。

最後幾經思考風險後，家人同意詠衡做手術。幸好，手術後詠衡復癒進度理想。仍在休養中的她，也嘗試從失落的陰霾中走出來，揀選古典音樂的女聲演唱作為她專注的訓練項目。

詠衡病癒後從返學園，適逢學校開展了英語音樂劇的訓練，從未接觸過戲劇訓練的她抱著一試的心態去參加。對於唱歌了得的詠衡來說當然不會被難倒，當中令老師喜出望外的是，原來詠衡的演戲細胞和跳舞都非常有天份。於是，她連續兩年都擔任了英語音樂劇的女角之一，每次的精彩演出都讓老師們和同學們留下深刻印象。

詠衡說﹕「我很感謝學校推動英語音樂劇的發展，對我們來說，不但練習英語，更可以訓練同學們演戲、唱歌和團隊合作精神，20多位同學一起排舞的時光，很開心很滿足。我更肯定自己喜歡上表演時燈光灑在自己身上的感覺，和表演結束後能獲得掌聲和讚賞的滿足態!」英語音樂劇成為詠衡再次面向舞台的轉捩點，之後，她更代表學校多次參加校際音樂節及校際朗誦節，均獲佳績。

而這兩年期間，她憑著努力已考獲樂理、聲樂和鋼琴的八級證書，並獲得Distinction的成績。剛在去年，詠衡決定衝出香港接受新挑戰，抱住一試無妨的心態參加一年一度「巴黎國際音樂比賽」（GRAND PRIZE VIRTUOSO INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION）。憑著實力與努力，詠衡榮獲比賽16歲組別的一等獎 （First Prize Winner），更獲邀在去年12月初飛往巴黎作出表演。

詠衡說，這次是她有生以來最感動﹑最震撼的一次表演，她已下定決心努力鑽研音樂造詣，為未來的音樂夢啟航。

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人生便是如此，高山低谷總會經歷。詠衡的故事也是一眾尋夢者的榜樣，儘管路途上幾歷困難，但抱著遇挫越強的信念，總有成功的一天!

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