【性早熟】8歲男童突愛搽唇膏著高踭鞋　求醫驚揭媽媽一習慣致荷爾蒙嚴重失衡

▲ 8歲男童突愛搽唇膏著高跟鞋，求醫發現媽媽的習慣導致男童荷爾蒙失調。

生活環境、日常用品對正在發育的孩子隨時暗藏危機。繼早前有1歲半台灣女童來月經，原因是頻繁搽含雌激素的乳液後，另有一名8歲男童突然愛上搽媽媽的唇膏和穿高跟鞋，就醫才發現受媽媽的香水、香薰影響，導致性荷爾蒙嚴重失衡。

台灣營養師宋明樺近日在節目《醫師好辣》中分享，轉述家庭科醫生友人的個案，有媽媽帶著8歲男童求醫，指男童近日不時穿她的高跟鞋、搽紅唇膏和化妝品等，最初以為是孩子有好奇心，沒有放在心上，但兒子的狀況愈來愈嚴重，讓她驚覺需要就醫。

醫生為男童抽血驗荷爾蒙，發現其性荷爾蒙極度失衡，詢問男童母親才知道，家裡每個房間都有精油、香薰蠟燭等，加上男童母親喜歡噴香水和搽乳液，令家中每個角落都香噴噴，估計「環境荷爾蒙」導致男童荷爾蒙失調。

媽媽聽後認為家中香味一時無法散去，一回家就收拾行李，帶著兒子搬屋，半年後再覆診，所有數值都正常。宋明樺提醒，成人平日用的清潔或護理用品，對大人可能沒有差別，但若有發育中的孩子，就要特別注意成分。

最新影片：

留意環境荷爾蒙

台灣兒童內分泌醫生陳奕成過往曾於facebook分享，「環境荷爾蒙」又名「環境內分泌干擾物質」，是指一類存在於環境中的物質，其化學結構與荷爾蒙相似，接觸後會對人體的內分泌系統造成干擾，影響人體本身荷爾蒙的分泌或影響荷爾蒙受器的功能，進而引起相關疾病。

接觸環境荷爾蒙後可能會干擾體內內分泌系統的作用，包括對胎兒，可能會有胎兒生長遲滯、早產、低出生體重等狀況；對男孩的影響，可能會有產生陰莖短小、尿道下裂、隱睪等症狀；對女孩則可能會發生性早熟、早發性停經、多囊性卵巢症候群。其中又以胎兒和處於生長發育期的兒童，最容易遭受環境荷爾蒙的影響。

塑膠食品容器、發票會用的感熱紙、成人用的化妝品及保養品、植物雌激素、農藥、植物精油等，都是平常不一定會注意到，但是很容易就會讓小朋友接觸到的環境荷爾蒙。陳醫生建議注意以下幾方面：

避免使用一次性餐具，盡量選擇不銹鋼的餐具。

食用當季盛產蔬菜水果，認明安全蔬果標章認證。

兒童非必要時盡量避免使用精油或是化妝品。

減少食用動物的脂肪部位，如皮、肥肉、內臟等。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳