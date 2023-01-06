【入稟索償】稱遭僱主丈夫性騷擾　菲傭入稟索償28.4萬元

▲ 稱遭僱主丈夫性騷擾，菲傭入稟索償28.4萬元。（資料圖片）

菲傭來港工作後1個月，遭傭主丈夫性騷擾，包括用下體壓臀部，菲傭拒絕不果，在事發翌日要求終止合約。菲傭於日前透過律師入稟區域法院，指控該男僱主違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉，並就收入損失及感情損害等索償逾28萬元。

申索人為1名女菲傭，答辯人為蕭姓男子。

入禀狀指，申索人為菲律賓籍女傭，根據2021年1月10日書面僱傭合約，受僱於張姓女士。申索人於同年3月10日抵港，於僱主在住所工作及居住，答辯人則是張的丈夫，同住於一個單位。

入禀狀續指，同年4月21日至22日晚上，單位內只有答辯人及申索人，答辯人多次對申索人提出性要求和作出性騷擾 ，包括擁抱申索人，從後抱起她的身體，拍她的腹部，親吻她的頭髮和撫摸她的臉。

申索人指答辯人又嗅她的頭髮和頸部，並將勃起的陰莖壓在她的臀部，以及提出以金錢換取申索人替他按摩，並在他面前「做運動」等等。

入禀狀指，申索人多次拒絕答辯人的性要求，並要求他停止性騷擾 ，例如申索人曾說「No sir（不要，先生）」、「I am scared（我很害怕）」，以及「 Why are you doing this （為甚麼你要這樣做）」。申索人遂於同年4月23日提前終止僱傭合約，並離開單位。

入禀狀續指，申索人已於2022年1月26日就該性騷擾向平機會投訴，惟申索人及答辯人雙方未能達成和解協議。入禀狀指，申索人稱答辯人違反《性別歧視條例》，以及申索人事後經常失眠及發惡夢，返回菲律賓後需接受心理輔導，此外申索人亦因此失去工作，遂要求答辯人作書面道歉，以及就申索人的情感損害、收入損入，以及食宿支出，賠償逾28.4萬元。

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記者：梁錦麟