【入稟索償】稱遭僱主丈夫性騷擾　菲傭入稟索償28.4萬元

▲ 稱遭僱主丈夫性騷擾,菲傭入稟索償28.4萬元。(資料圖片)

菲傭來港工作後1個月,遭傭主丈夫性騷擾,包括用下體壓臀部,菲傭拒絕不果,在事發翌日要求終止合約。菲傭於日前透過律師入稟區域法院,指控該男僱主違反《性別歧視條例》,要求對方書面道歉,並就收入損失及感情損害等索償逾28萬元。

申索人為1名女菲傭,答辯人為蕭姓男子。

入禀狀指,申索人為菲律賓籍女傭,根據2021年1月10日書面僱傭合約,受僱於張姓女士。申索人於同年3月10日抵港,於僱主在住所工作及居住,答辯人則是張的丈夫,同住於一個單位。

入禀狀續指,同年4月21日至22日晚上,單位內只有答辯人及申索人,答辯人多次對申索人提出性要求和作出性騷擾 ,包括擁抱申索人,從後抱起她的身體,拍她的腹部,親吻她的頭髮和撫摸她的臉。

申索人指答辯人又嗅她的頭髮和頸部,並將勃起的陰莖壓在她的臀部,以及提出以金錢換取申索人替他按摩,並在他面前「做運動」等等。

入禀狀指,申索人多次拒絕答辯人的性要求,並要求他停止性騷擾 ,例如申索人曾說「No sir(不要,先生)」、「I am scared(我很害怕)」,以及「 Why are you doing this (為甚麼你要這樣做)」。申索人遂於同年4月23日提前終止僱傭合約,並離開單位。

入禀狀續指,申索人已於2022年1月26日就該性騷擾向平機會投訴,惟申索人及答辯人雙方未能達成和解協議。入禀狀指,申索人稱答辯人違反《性別歧視條例》,以及申索人事後經常失眠及發惡夢,返回菲律賓後需接受心理輔導,此外申索人亦因此失去工作,遂要求答辯人作書面道歉,以及就申索人的情感損害、收入損入,以及食宿支出,賠償逾28.4萬元。

記者:梁錦麟