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【THE FIRST SLAM DUNK】主題籃球場降臨時代廣場　4千呎期間限定店入樽迷必去

娛樂 12:50 2023/01/06

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《The FIRST SLAM DUNK》時代廣場主題展。

日本人氣漫畫《男兒當入樽》的首齣動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，將在1月12日於香港上映，「入樽」迷期待不已。自去年底多個電影宣傳活動已展開，而下周三（1月11日）起於銅鑼灣時代廣場登陸的官方期間限定店及主題藍球場，肯定為成粉絲的打卡熱門地點。

香港譯作《男兒當入樽》的漫畫，由井上雄彥由1990年至1996年於《週刊少年JUMP》連載，作品以高中籃球為題材，描繪熱血主角們的人生成長，漫畫系列在日本累計發行量超過1億2千萬冊，以此創作的動畫劇集及遊機作品，多年來仍然甚為暢銷。

而首套動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，上月在日本上畫後，票房走勢凌厲，力壓荷里活大片《阿凡達：水之道》，成功掀動一代漫畫迷滿滿的集體回憶。

期間限定店。

限定店勾集體回憶

影片在香港的宣傳活動，亦已在上月開始展開，由1月11日至1月15日期間，以《男兒當入樽》為設計的主題籃球場，將於銅鑼灣時代廣場地面露天廣場展開，這個長10米、闊9米的主題籃球場，掛滿《THE FIRST SLAM DUNK》的宣傳畫作及字樣，置身其中必可喚醒一眾漫迷的成長回憶及熱血籃球魂。

另外，於時代廣場5樓亦將會開設逾4,000呎的官方《THE FIRST SLAM DUNK》香港期間限定店，獨家發售過百款周邊商品，包括日本及台灣直送的官方授權精品。

期間限定佔。

《THE FIRST SLAM DUNK》期間限定店 

日期：2023年1月12日至3月31日

時間：中午12時至晚上10時 

地點：時代廣場5樓517-519 號舖

主題打卡籃球場 

日期：2023年1月11日至1月15日

時間：中午12時 至晚上10時 （首日將於晚上7時預展活動後開放）

地點：時代廣場地面露天廣場
 

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