【孕媽心聲】大玩產前氣球揭曉BB性別　雨僑宣布陀仔分享懷男胎5大特徵

▲ 雨僑大玩氣球揭曉BB性別，宣布第二胎陀仔。

雨僑去年中秋節宣布懷有第2陀，但一直未有宣布是陀仔定女，昨日她終於對外宣布第2陀是男嬰，更分享早前staycation舉行的產前氣球揭曉BB性別，見她跟丈夫羅力威及2歲大女非常興奮，更影了不少靚相。雨僑另有分享5大懷男胎特徵，指自己陀仔變醜像男人。

▲ 雨僑未有公開預產期是幾時，但見她腹大便便似就生得。（IG圖片）

雨僑宣布第二胎陀仔

37歲藝人雨僑（Ava）前藝名羽翹，本名廖羽翹，在2018年與羅力威結婚，2020年8月剖腹誕下女兒Harper（哈啤），去年8月宣布喜訊再當媽媽。雨僑昨日（5日）在社交平台公開第二陀是B仔，開心share影片及一整輯靚相。她表示

It’s a boy.雖然猜中的人已經很多，但我們還是簡單而隆重的揭曉一下，是弟弟喔。

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雨僑大玩產前氣球揭曉BB性別，表示是早前Staycation時舉行，已和幾位朋友一起分享這份喜悅。當然老公羅力威和大女哈啤亦在場，哈啤穿上了漂亮的公主裙跟爸媽一同進行BB性別揭曉儀式。

現場布置了很多粉藍粉紅的氣球，另有一個大型黑色氣球，上面用燙金字印有Boy or Girl，雨僑與老公一同刺破黑色氣球，即時出現很多藍色小氣球，揭曉是陀仔。雨僑大讚「哈啤和弟弟都是不怕氣球爆破的嬰，好勇敢。」

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分享懷男胎5大特徵

帖文中，雨僑撰長文分享有關「懷男懷女有分別嗎？」，表示陀哈啤和現時陀仔，兩位的到來都伴隨著耳暈和唇瘡，憑這兩點覺得應該要驗孕，大讚直覺很準，不過隨後有分別，列出自己5大懷男胎特徵。

1. 輪廓變得像男人︰面貌變醜了，水腫嚴重而且五官都變man了，開始有點擔心以後就長這樣。

2. 皮膚變差︰真的很差，懷哈啤時皮膚好到爆燈，幾乎不費吹灰之力就水潤有光澤，還臉色紅潤，這次絕對是地獄級粗糙和暗啞，需要非常努力地使用上好的護膚品才能挽回一點，一直到最近才比較好。

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3. 肚子是尖的︰懷哈啤時肚子圓得像籃球，懷弟弟的肚子是尖的。

4. 害喜較長︰懷哈啤的時候8周是高峰，10周開始回落，12周已經一條好漢，誰知這次等了又等，各種想吐頭暈、口酸口苦、胃酸倒流、頭痛肚痛和不知道為甚麼會出現的失眠長達20周，上次明明是睡到天昏地暗。

5. 害喜較猛烈︰這次要天天如常照顧哈啤起居飲食，陪上playgroup、接送上學等等也盡量維持不變，所以覺得比較辛苦。

醫生拆解皮膚差懷男生的迷思

以上懷男胎5大特徵是雨僑的個人經歷分享，當中常言陀男嬰，孕媽容易生痘痘、會有男生相等時有聽聞。醫學美容界陸凱兒醫生曾向TOPick分享，解釋懷孕時的膚質轉變是因爲身體的賀爾蒙的水平有所變化，而暗瘡的成因與體內的男性賀爾蒙影響有關，所以很多人也會認為懷男嬰會容易生暗瘡。其實，懷孕時出現暗瘡也是常見的情況，正因體內的賀爾蒙水平轉變，皮膚的油脂分泌也有影響，才增加出現暗瘡的機會。

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責任編輯︰王明芳