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【減肥大作戰】高卡路里≠不健康　盤點8大高卡健康食物

保健美顏 13:22 2023/01/06

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高卡路里≠不健康，營養師JC盤點8大高卡健康食物。

減肥人士都會對高卡食物避而吉之。不過，一些被多數人認為健康的食物，實際上卡路里並不低。營養師JC盤點8大高卡路里、高營養價值健康食物，證明高卡食物非絕對的不健康，減肥人士可適量進食。

最新影片：

想瘦身的人，會想進食健康又低卡食物，尤其是想減肥但不愛運動的人，更想透過減少每餐攝取的熱量達到減重效果。有很多食物健康又低卡，例如鷄胸、芹菜、鷄蛋等，不僅熱量低、提供飽足感、烹調方式也簡單省時。可是，有些看似健康、含豐富營養素的食品，卻暗藏高卡風險，吃得多更會令人變重。所以進食以下健康但高卡食物時，謹記注意進食份量及卡路里計算。

點擊大圖獲取詳情：

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全文獲授權轉載自【高卡路里≠唔健康？營養師話你知「健康但高卡」嘅食物】。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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