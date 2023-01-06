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【明星豪宅】林溥來父子搵垃圾桶掉奶嘴行好遠　Patrick Sir晒3000萬逾千呎豪宅

育兒經 13:35 2023/01/06

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Patrick Sir帶囝囝搵垃圾桶掉奶嘴行好遠，令其3000萬逾千呎豪宅曝光。

由補習天王轉型為藝人的林溥來（Patrick Sir）於2016年與關宛珊結婚，2021年4月誕下囝囝Preemo，現時約1歲9個月大。Patrick Sir日前在社交平台分享囝囝戒奶嘴的片段，Preemo決心要掉奶嘴，Patrick Sir帶他行去搵垃圾桶卻要行好遠，沿路影到其3,000萬逾千呎豪宅。

最新影片推介︰

現年45歲的Patrick Sir在社交平台撰長文表示，元旦日是兒子的「戒奶咀日」，Preemo一起床突然對奶嘴講拜拜，醒目媽媽關宛珊即跟他說：「好吖，咁我哋去揼個咀咀落垃圾桶吖！」Preemo竟然說好，Patrick Sir便拖著兒子行去搵垃圾桶掉奶嘴。片中見到Preemo親手將奶嘴掉入垃圾桶，並跟奶嘴揮手說再見。Patrick Sir稱：

佢毫不猶豫就揼咗佢至愛嘅咀咀，估唔到佢決心咁大。我諗住佢都係3分鐘熱度，睇多幾日先，點知呢幾日真係冇再要食咀咀……如果大家想戒甩任何壞習慣，唔使搞咁多嘢，唔使諗啲咩招數，最簡單直接就係同壞習慣講一聲bye bye，跟住就以後唔好再掂佢……洋蔥頭戒奶咀有意志力，bye bye就係佢嘅儀式。

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片段中另一焦點是，Patrick Sir帶兒子從睡房走到垃圾筒位置要行好遠，可見其豪宅相當寬敞。Patrick Sir在2019年以2,950萬購入大圍壹號雲頂一個地下特色單位，面積1,123平方呎，共有3間房連套房，成交呎價約26,269元。每個單位均設有露台，環境清幽。

其實Patrick Sir不時在社交平台分享囝囝的相片或影片，也可見其豪宅樓底極高，採用簡約風格的傢俱，更有近千呎私人大花園讓兒子當遊樂場，花園內還種滿綠色植物，一家三口不時在花園野餐好寫意。

Patrick Sir與關宛珊育有一子Preemo。（IG圖片）

喇沙窮小子立志脫貧

在九龍城舊區長大的Patrick Sir，家境並不富裕，一家六口居於200多呎的單位，令他發奮立志脫貧。他畢業於喇沙書院，之後分別在香港科技大學及香港中文大學獲得學士及碩士學位。他曾接受TOPick訪問時透露：「看到父母為搵食而吵架，那幕是最令我不舒服，因此下定決心要賺錢。」

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擁3間補習社 曾協助收樓致富

Patrick Sir中三開始替鄰居孩子補習賺零用錢，以減輕父母的負擔。直到大學繼續當補習老師，其後一次無心插柳的機會令他開始接觸模特兒工作。向來理財有道的Patick Sir，大學畢業不久便儲夠資金創業，並向補習方面發展，現時已擁有3間補習社分校。

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他又曾接受TVB節目《我要做業主2》訪問，透露當年以560萬購入火炭一個單位首次置業，之後放售獲利100萬，並以樓換樓方式購入九龍塘舊樓。在2018至2019年間，Patrick更協助發展商收樓，逐家逐戶拍門遊說業主放樓，最後成功協助所有業主達成共識，整棟舊樓被發展商收購。之後Patrick Sir斥資近3,000萬購入現時的大圍豪宅，讓一家三口有個安樂窩。

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責任編輯︰林綺玲

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