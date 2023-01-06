【減肥大作戰】為家庭孩子決心改善生活型態　220磅肥爸爸5個月激減66磅

▲ 為家庭決心改善生活型態，靠飲食控制加運動5個月減30kg。

肥胖不僅是體態上的問題，還會是健康問題。台灣一名男子於網上分享自己的減重經歷，靠飲食控制及運動，成功於5個月內由近100公斤（220磅）減至68.7公斤（151磅），更分享決心減重的動力是來源於家庭。

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有男網民於Facebook群組「爆瘦公社」上分享，指自己於5個月前意識到，自己若保持以往的生活方式將會患上慢性病，為了家庭下定決心改變自己的生活型態，誓要令自己有健康的生活。

該名男網民指，自己5個月以來，除了由飲食上著手之外，還進行了多種運動協助減重。首先，他持續慢跑，他認為慢跑可以增強帶氧量，並為減重計劃奠定基礎。他表示，由於最大的攝氧量持續提升，靜止心跳亦持續下降：

跑步也從以前5公里喘得要死160+的心率，到半馬1:51:46，2.5小時長跑日逐漸進步到27.7km。感覺還有餘裕，但還是不要受傷優先。

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網民續分享指，除了跑步，他的減重運動計劃還包括瑜珈、游泳及踏單車。他表示不同的運動對他而言也有不同的作用，就以瑜珈為例，可以讓他思考並實踐：「如何平衡恰當的與自己的身心靈相處」，而且更可以同時地增加自己柔韌性，亦可使他更了解筋膜的知識，透過按摩及伸展舒緩疲勞感。

而游泳則可以令他思考如何與水阻力相處，而且和陸上運動非常不同，也可令他「時刻思想如何更有效率」。踏單車則是他「散心的好工具」，若他的生活或訓練煩悶則會外出踏單車，他還稱「改裝單車」也是他的其中一種樂趣。

除了運動外，當然還有重要的一環──飲食。他認為，飲食控制使他的健康得到很大的改善，還會使他的心情更好，頭腦亦更清晰，更有行動力，最重要的是根治了他的脂肪肝和免疫力得到提升。最後他更總結指：

少即是多，繼續努力，維持健康的生活。

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責任編輯：羅嘉欣