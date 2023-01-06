【Do姐賀歲】鄭裕玲相隔廿年再「演」港片　參與軒公新片與黃子華打對台

由應智贇執導，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）等主演賀歲片《超神經械劫案下》，於今日（1月6日）發布電影正式海報，在海報上驚喜出現一個名字——闊別影壇多年的Do姐鄭裕玲。

Do姐對上一次演電視劇是2003年在新加坡演劇集《嘟姐駕到II》，參與香港片演出更加已是2002年的《慳錢家族》。不過，今次Do姐在《超神經械劫案下》只「友情聲演」，即是不出鏡，但已是難得再參與港片。

與TVB完約成關鍵

難得今次助陣《超神經械劫案下》，Do姐笑言首要條件是時機配合：「剛與TVB合約完結，甚麼工作都想嘗試一下，在電影裡擔任聲演幾有趣，一來不太辛苦，所需時間不多，卻又可以參與其中，加上《超神經械劫案下》是賀歲片，應該都會幾好玩！」

細數賀歲片往績，Do姐位列最高票房的賣座女星之一，曾參演多齣膾炙人口的傑作，包括《八星報喜》、《我愛扭紋柴》、《大富之家》等，未來有沒有機會再睹Do姐在大銀幕向觀眾拜年？她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合的好角色，我當然樂意演出！」

▲ Do姐與《超神經械劫案下》導演應智贇（右）及編劇黃智揚（左）合作愉快。

對賀歲片有情意結

Do姐直言對賀歲片有份情意結，再配合目前心態，成事機會更倍增：「來到這個階段，我既想挑戰新事物，但又想是輕巧的工作，賀歲片就是個好好的嘗試。」

她續指：「雖然有其他戲種，但一般都是喜劇，一班演員開開心心去開工，拍出來的成果，大家又看得開心，以工作性質而言相當愜意，是一件很快樂的事！」

▲ 《毒舌大狀》

除賀歲片，Do姐亦歡迎其他電影邀約，當然首要好劇本與好角色，以及新鮮的組合班底，如果檔期合適，她絕對樂意參與。

不過其實今個賀歲檔同期還有由黃子華主演《毒舌大狀》，今次昔日TVB電視劇《男親女愛》好拍檔「Miss Mo」與「余樂天」在大銀幕打對台喇！

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