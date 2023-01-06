  • 23°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 15:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】食物掉地上秒撿起來食　男子狂腹瀉揭患腸胃炎入院5日

食用安全 14:17 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

台灣一50歲男子食物掉地上秒撿起來吃，結果高燒、腹痛腹瀉直衝急診。

部分人食物掉地上會即撿起來食，但台灣一名50多歲男子，某日深夜突然劇烈腹痛，腹瀉跑廁所六、七次，又發高燒，翌日衝急症，發現是前一天吃了秒撿起來的食物，結果導致住院5天。

最新影片推介：

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中分享，曾在一年多前有一位完成大腸癌手術的50歲男子，近期因為突然高燒、腹痛、腹瀉衝急症，原以為是大腸癌手術出問題，但抽血發現其白血球特別高，飆到2萬，逼近敗血症。隨後經過一系列檢查，男子被確診為「細菌性感染的腸胃炎」。

陳榮堅轉述，男子前一天為了美食排隊，因爲排隊排很長，好不容易排到他，但剛到手的食物吃了兩口就掉在地上，讓他相當錯愕。男子不想重新排隊卻又吃得不過癮，當下直接撿起食物後拍拍上面的灰塵繼續吃。結果晚上他開始劇烈的腹部絞痛，狂跑7次廁所，隔天早上即刻到急診檢查，發現白血球在短時間內竟飆到破萬。後續醫生安排該名男子住院施打抗生素，治療5天才出院。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

陳榮堅醫生表示，除了食物的價值以外，還有一個很大的因素是要看 ⌈環境⌋ ，絕大部分掉在地上的食物仍會受到污染，因此尤其是對於腸胃較虛弱者，都不建議食物掉地上再撿起來吃。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【腸胃炎】假期多飯局小心腸胃炎　醫生列7個情況要睇急症
18:41 2022/12/15
【腸胃炎】假期多飯局小心腸胃炎　醫生列7個情況要睇急症
【食用安全】女子飲凍奶茶配炸物半夜突胃痛　上半身不能動揭患嚴重腸胃病
18:07 2022/11/07
【食用安全】女子飲凍奶茶配炸物半夜突胃痛　上半身不能動揭患嚴重腸胃病
【胃潰瘍】男子每日喝1種飲品致胃潰瘍　糞便變黑胃出血現5處傷口【附養8種胃食材】
15:55 2022/10/19
【胃潰瘍】男子每日喝1種飲品致胃潰瘍　糞便變黑胃出血現5處傷口【附養8種胃食材】

你可能感興趣

【腸胃炎】假期多飯局小心腸胃炎　醫生列7個情況要睇急症
18:41 2022/12/15
【腸胃炎】假期多飯局小心腸胃炎　醫生列7個情況要睇急症
【食用安全】女子飲凍奶茶配炸物半夜突胃痛　上半身不能動揭患嚴重腸胃病
18:07 2022/11/07
【食用安全】女子飲凍奶茶配炸物半夜突胃痛　上半身不能動揭患嚴重腸胃病
【胃潰瘍】男子每日喝1種飲品致胃潰瘍　糞便變黑胃出血現5處傷口【附養8種胃食材】
15:55 2022/10/19
【胃潰瘍】男子每日喝1種飲品致胃潰瘍　糞便變黑胃出血現5處傷口【附養8種胃食材】
健康問題 腹痛 食用安全 腸胃炎 腹瀉

最高瀏覽

【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的
16:46 2023/01/05
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的
【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞
今日 11:26
【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞