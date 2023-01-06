【食用安全】食物掉地上秒撿起來食　男子狂腹瀉揭患腸胃炎入院5日

▲ 台灣一50歲男子食物掉地上秒撿起來吃，結果高燒、腹痛腹瀉直衝急診。

部分人食物掉地上會即撿起來食，但台灣一名50多歲男子，某日深夜突然劇烈腹痛，腹瀉跑廁所六、七次，又發高燒，翌日衝急症，發現是前一天吃了秒撿起來的食物，結果導致住院5天。

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外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中分享，曾在一年多前有一位完成大腸癌手術的50歲男子，近期因為突然高燒、腹痛、腹瀉衝急症，原以為是大腸癌手術出問題，但抽血發現其白血球特別高，飆到2萬，逼近敗血症。隨後經過一系列檢查，男子被確診為「細菌性感染的腸胃炎」。

陳榮堅轉述，男子前一天為了美食排隊，因爲排隊排很長，好不容易排到他，但剛到手的食物吃了兩口就掉在地上，讓他相當錯愕。男子不想重新排隊卻又吃得不過癮，當下直接撿起食物後拍拍上面的灰塵繼續吃。結果晚上他開始劇烈的腹部絞痛，狂跑7次廁所，隔天早上即刻到急診檢查，發現白血球在短時間內竟飆到破萬。後續醫生安排該名男子住院施打抗生素，治療5天才出院。

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陳榮堅醫生表示，除了食物的價值以外，還有一個很大的因素是要看 ⌈環境⌋ ，絕大部分掉在地上的食物仍會受到污染，因此尤其是對於腸胃較虛弱者，都不建議食物掉地上再撿起來吃。

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責任編輯：羅嘉欣