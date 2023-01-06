【凍齡美魔女】李嘉欣姐妹情深為胞姐當紅娘　李嘉明高齡懷孕入豪門做少奶

▲ 60歲李嘉明與胞妹李嘉欣一樣為豪門少奶奶。

71歲富商劉鑾雄（大劉）日前（1月3日）召開記者會，除了回應與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）在皇室堡同場事件，還澄清了多段傳聞，包括The One商場非以「一生最愛」的李嘉欣命名，當年更是「被搵老襯」刊登生日廣告。

牽涉在內的李嘉欣一於少理，在社交平台罕曬許家7人合照，力證自己融入許家好幸福。

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大美人家姐李嘉明

合照中，李嘉欣的60歲胞姐李嘉明夫婦罕有亮相。從近照中可見，李嘉明保養不錯，完全不似已經「登六」。

隨即再引起網民的好奇心，翻出多張她的正面照片作討論。雖然她的容貌未如「大美人」李嘉欣般驚艷，有網民更指她與張曦雯有點像樣，凍齡外貌已獲得大家讚嘆「美魔女」。

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43歲嫁豪門

李嘉明向來十分低調，即使間中現身於李嘉欣的社交平台，都未見被標籤帳號。

說到李嘉明的背景，她與胞妹一樣嫁入豪門做少奶奶。

有指為讓胞姐都能過著幸福無憂的生活，是於2005年在李嘉欣做紅娘，介紹李嘉明認識身家估計約10億的「眼鏡大王」顧毅勇，更傳她當年以43歲「高齡」挺著5個月身孕嫁入豪門。

▲ 「眼鏡大王」顧毅勇（右3）身家坐擁10億。（Instagram圖片）

李嘉欣姊妹情深

雖然李嘉欣否認當紅娘，但兩姊妹時常孖住老公出席聚會，可見感情十分要好。李嘉明正式榮升為顧太前，李嘉欣亦一直陪伴住胞姐出入，姊妹情深。

曾經歷一次婚姻失敗的李嘉明，嫁進豪門後遵守低調作風，婚後相夫教子專心做豪門少奶。

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