【家庭悲劇】單親媽打散工養家突病逝　遺相依為命6歲孖仔︰媽媽叫不醒

▲ 一名單親媽突然病逝，遺下一對6歲的雙胞胎兒子。

單親父母身兼雙親的責任，獨力照顧孩子壓力不少。台灣一名單親媽媽靠打散工，養大現時6歲的雙胞胎兒子，母子一直相依為命。可是媽媽上月突然在家中病逝，一對兒子陪伴在側徬徨無助，以為媽媽睡著了叫不醒，小兄弟一夜間頓失依靠。

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兒子以為媽媽睡著

綜合台灣傳媒報道，上月20日，高雄市橋頭區有住戶聽到鄰居兩個男童大哭，說要找媽媽，並留意到他們家門前的垃圾幾天沒倒了，覺得奇怪，隨即報警。警方接報後上門查看，發現男童的媽媽躺在床上已離世。

警方進一步調查後得知，死者是一名44歲的單親媽媽，育有一對年僅6歲的雙胞胎兒子，生前靠打散工撫養他們，一家屬低收入戶，每月獲補助。據知媽媽生前患有慢性病，身體每況愈下，經法醫檢驗後，證實她因病去世。年幼的兒子當時還不知媽媽已死去，警方指出︰

男童叫不醒媽媽，沒發現媽媽已經走了，也不知道她生病。

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舅父願意接手照顧

媽媽留下兩個年幼兒子，警方聯絡到男童的舅父幫忙照顧他們。舅父透露妹妹被發現時已沒有心跳，身上出現屍斑，應該是被發現的前天晚上就離世。舅父擔心孩子在媽媽死後餓壞了，兩個孩子告訴他，他們當時靠吃餅乾還有雪櫃僅有的布甸度日。鄰居知道他們肚子餓，趕緊給他們小蛋糕充飢。

兩個孩子年幼喪母，令人唏噓。他們曾哭著找媽媽，舅父只能跟他們說，「媽媽去當天使」。幸好兩兄弟與舅父關係不俗，他們的監護權交由舅父，亦得到善心人士援助，目前經濟情況尚算穩定。只是舅父突然肩起重責，苦惱如何教育兩兄弟，撫養他們成人。

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責任編輯︰王明芳