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【開心速遞】「大劉」劉鑾雄愛看「食屎陳師奶」演出　孫慧蓮退休教職後開始追演藝夢

娛樂 17:36 2023/01/06

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「大劉」劉鑾雄表示欣賞《開心速遞》內「食屎陳師奶」孫慧蓮的演出。

「大劉」劉鑾雄日前開記者會，並提到很喜歡看TVB劇《愛‧回家之開心速遞》，特別欣賞演「食屎陳師奶」的孫慧蓮。

《開心速遞》內演「食屎陳師奶」的孫慧蓮，在入行演藝行業前是一位教師，曾在多間小學任教，最後在將軍澳某小學任職至退休，孫慧蓮更曾是歐陽偉豪（Ben Sir）的上司。

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「陳師奶」是老師

《開心速遞》的陳師奶形象突出，不時於劇中大放笑彈，深受觀眾愛戴。

現實中的孫慧蓮則曾任體育老師兼訓導主任，她在接近退休之時仍任教體育課，雖然心有餘力，但體力卻大不如前：「修體育的好處是可以改少很多簿，但會很花氣力，加上要經常在學校6層樓走上走落，年紀大了，加上又做訓導看顧學生，真的很辛苦。」

孫主任沒有階級觀念，且喜歡和學生打成一片：「以前一年班學生看到我很開心，會『孫主任、孫主任』這樣叫我，看到他們我也很開心。當值時，學生常常問我吃不吃百力滋，我又老實不客氣，吃著百力滋巡邏，現在回想，其實也不知道能不能吃。」她笑說。

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退休追夢

孫主任自小便有意當演員，她於退休教職後開始追夢，自1996年起當臨時演員，當了23年，終守得雲開憑《開心速遞》的「食屎陳師奶」人氣急升。

是故，她寄語年輕人：「盡展潛能，再創高峰。年輕人一定要以這為目標，不是說到某個階段便要停，要堅持自己向上，不能永遠只有『拿』，要付出才可以『拿』，不要抱怨和倚賴，一定要靠自己的力量。所以今時今日我因為堅持追尋夢想，我成功了！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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