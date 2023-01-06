【童樂居案】前女職員涉腳踢男童罪成囚9個月　官斥可恥視幼童為玩具

▲ 前女職員涉腳踢男童罪成囚9個月，官斥可恥視幼童為玩具。（資料圖片）

24歲前「童樂居」女職員涉用腳踢1歲男童的面和肚，又用球擲中男童的頭，自辯時稱前輩教導不可過度關愛幼童，以免幼童投放感情在教師身上，又認為幼童非如想像般易受傷害。該女職員受審後今（6日）於九龍城裁判法院被裁定1項虐兒罪成立，裁判官斥被告辯稱與幼童玩耍，美化自己的惡行，實際是將幼童當成玩具，十分可恥，判囚9個月。

被告劉露琪（24歲）報稱幼兒工作員，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，被告於2021年12月9日，在童樂居故意襲擊、虐待或忽略1歲男童AJ。

裁判官莫子聰裁決時指，被告曾辯稱童樂居有粗暴和冷漠對待幼童的文化，有前同事因為不能接受而辭職。童樂居前院長崔惠英則供稱，在任10年間未聞有員工傷害幼童，亦沒有接獲投訴。崔承認，多年前的確有員工誤解可以粗暴對待幼童，但管理層已提點員工不可那樣做。

裁判官接納前院長的證供，不認為童樂居的員工有粗暴對待幼童的文化，認為童樂居管理層不可能姑息員工的粗暴行為，並容忍行為形成文化或風氣，而被告的說法則屬傳聞證供。

裁判官指，即使這種不好的風氣確實存在，被告亦沒有理由容許自己受影響。被告案發時已有不少照顧幼童技巧，了解不可粗暴對待幼童，批評被告辯稱某些情況可以踢幼童是一派胡言。

裁判官指，片段顯示被告多次突如其來和大力地推、撥或拉男童AJ，AJ表現抗拒，包括身體微抖、大哭，被告的行為屬於故意襲擊。只有被告用球擲向牆壁，球再反彈到AJ的頭，以及將腳掌放在AJ身上時才算是玩耍。

裁判官斥被告稱當時與AJ玩耍屬美化惡行，自欺欺人，即使被告真的是與AJ玩耍，AJ亦是被欺凌一方，被當成玩具，最終拒絕接納被告的證供，裁定被告罪成。

裁判官斥被告的惡行在閉路電視下無所遁形，被告仍砌詞狡辯，毫無悔意，將幼童當成玩具十分可恥，判監9個月。

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記者：陳曉欣