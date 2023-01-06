【新冠檢測】顏汶羽促恢復新冠糞便檢測　不足3歲小童發燒檢測無門

▲ 立法會議員顏汶羽。（資料圖片）

香港與內地通關在即，兩地人員往來將越來越頻繁，政府需要做好疫情風險管理。惟港府近日取消收集樣本作新冠病毒檢測，特別是停止收集糞便樣本檢測服務，民建聯家庭事務委員會主席、立法會議員顏汶羽指措施對有需要的市民造成不便，更不利抗疫。

3歲以下兒童或不適合於呼吸道採樣的人士，可以採集大便樣本作新冠病毒檢測。不過，政府1月4日起停止收集糞便樣本作檢測，顏汶羽指收到不少街坊反映，指政府突然取消服務，對他們構成嚴重不便，亦不知道該如何為不適合呼吸道採樣的家人做檢測。

顏汶羽收到一些家長求助，指自己不足3歲的子女近日出現咳嗽、發燒等症狀，希望為子女作新冠病毒檢測，但政府取消收集糞便樣本檢測，而且多間私營機構表示未有提供糞便檢測服務，令他們求助無門。有家長表示，有醫院曾建議以鼻腔拭子檢測，但子女一見到測試棒便大聲嚎哭。一些嬰兒家長交流群組近日亦常討論如何為不足一歲的子女檢測，他們均不知道有甚麼可替代的檢測服務。

就此，顏汶羽團隊致電衞生署查詢，署方回覆指，市民可以改為做「快測」或到檢測中心作核酸檢測。若需要糞便檢測服務，就要自行到網上查閱「香港特區政府認可進行 2019 冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應檢測的本地醫療檢測機構」名單，致電相關機構查詢，並自行承擔相關收費。顏汶羽團隊曾按上述名單致電多間醫院及醫療構機構查詢，多間機構都表示未提供相關服務，情況未如理想。團隊及後再致電衞生署查詢有甚麼機構可提供冀便檢測服務，署方人員回覆，私營醫療機構或沒有相關服務。

顏汶羽促請政府盡快恢復新冠糞便檢測服務，並在現有檢測中心派發和收集糞便樣本瓶。長遠而言，即使政府計劃取消新冠糞便檢測服務，亦應先理順相關安排，例如設立一定時間的適應期，並制訂「私營糞便檢測服務」名單，內容包括服務的收費與檢測流程，提供充份資訊予市民選取私營服務作替代。

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記者：黃穎津