  • 22°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】賀年應節必食養顏補血紅棗糕　大廚教揀靚紅棗及軟糯口感貼士

休閒消費 17:28 2023/01/06

分享：

分享：

熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

今個新年，大家都可以嘗試自製紅棗糕。

新年將至，少不了食賀年糕點應節。除傳統的蘿蔔糕及年糕外，養顏補血的紅棗糕亦是一個好選擇。今集《靚太廚房》找來南海二號甜品師傅嚴文兵教大家自製清香煙韌的紅棗糕，更公開棗味香濃的秘訣及完美粉漿比例。

南海二號甜品師傅嚴文兵。（林綺虹攝）

軟糯清香紅棗糕

紅棗糕。（林綺虹攝）

紅棗粉漿材料

大棗 375克
細紅棗 112克
1200 毫升
木薯粉 1275克
砂糖 300克
澄麵 18克

椰汁粉漿材料

椰汁 600毫升
木薯粉 187克
砂糖 56克
澄麵 18克

做法

點擊大圖了解更多

    點擊圖片放大
    +14
    +13

1. 大棗、細棗加水蒸約3小時或用水煲大約1小時，放涼備用。

2. 椰汁粉漿: 先混合木薯粉、糖和澄麵。椰汁分4次加入混合物之中。

3. 將紅棗、大棗搓成棗泥，並用篩隔隔去棗核及表皮。

4. 紅棗粉漿: 棗泥分四次加入已混合的木薯粉、糖及澄麵之中。

5. 第一層:先蒸已混合好的紅棗粉漿，蒸約8分鐘至10分鐘。

6.第二層:之後倒入椰汁粉漿，蒸約8分鐘至10分鐘。

7.最後，倒入紅棗粉漿，蒸大約15至20分鐘，即成。

下廚貼士

蒸前可以先掃上一層油，以防黏底，賣相更佳。（林綺虹攝）

  • 揀選紅棗時，可用新疆大棗及雞心棗。而且必須果大粒重，質感乾身，完好無缺，呈暗紅色。
  • 在炮製棗泥比例上，如新疆大棗的份量較多，味道更香甜細膩。
  • 紅棗水放一晚，棗香更濃。
  • 如一次過將椰汁或棗泥加入粉漿中，容易起粒。需用隔篩將粉漿過篩，口感更滑身。
  • 蒸前可以先掃上一層油，以防黏底。

有獎遊戲

只要睇片回答問題，就有機會得到南海1號/2號滿$500減$100優惠券2張 (價值$200)(150份)。

參加詳情：https://bit.ly/3jWA9f5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太廚房】音樂人轉型做演員表現亮眼　黎澤恩私底下廚藝了得追求完美
10:22 2023/01/04
【靚太廚房】音樂人轉型做演員表現亮眼　黎澤恩私底下廚藝了得追求完美
【靚太廚房】3大冬季暖身散寒茗茶推介　配搭肉類增添鮮味豐富口感
10:00 2022/12/14
【靚太廚房】3大冬季暖身散寒茗茶推介　配搭肉類增添鮮味豐富口感
【靚太廚房】三姐教路 做節即食鮑魚新「煮」意 簡單輕鬆炮製星級過節菜
00:00 2022/12/16
【靚太廚房】三姐教路 做節即食鮑魚新「煮」意 簡單輕鬆炮製星級過節菜

你可能感興趣

【靚太廚房】音樂人轉型做演員表現亮眼　黎澤恩私底下廚藝了得追求完美
10:22 2023/01/04
【靚太廚房】音樂人轉型做演員表現亮眼　黎澤恩私底下廚藝了得追求完美
【靚太廚房】3大冬季暖身散寒茗茶推介　配搭肉類增添鮮味豐富口感
10:00 2022/12/14
【靚太廚房】3大冬季暖身散寒茗茶推介　配搭肉類增添鮮味豐富口感
【靚太廚房】三姐教路 做節即食鮑魚新「煮」意 簡單輕鬆炮製星級過節菜
00:00 2022/12/16
【靚太廚房】三姐教路 做節即食鮑魚新「煮」意 簡單輕鬆炮製星級過節菜
消費種類 飲食優惠 飲食資訊 餐廳情報 食用安全 著數優惠 食譜 養生 美食 甜品

最高瀏覽

【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞
今日 11:26
【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
11:16 2023/01/05
【新冠治療】檢測陽性可求診私家醫生　13間應診醫院及465名醫生名單
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的
16:46 2023/01/05
【關係複雜】兒子帶單親媽媽女友見家長 爸爸崩潰：她孩子可能是我的