【靚太廚房】賀年應節必食養顏補血紅棗糕　大廚教揀靚紅棗及軟糯口感貼士

▲ 今個新年，大家都可以嘗試自製紅棗糕。

新年將至，少不了食賀年糕點應節。除傳統的蘿蔔糕及年糕外，養顏補血的紅棗糕亦是一個好選擇。今集《靚太廚房》找來南海二號甜品師傅嚴文兵教大家自製清香煙韌的紅棗糕，更公開棗味香濃的秘訣及完美粉漿比例。

▲ 南海二號甜品師傅嚴文兵。（林綺虹攝）

軟糯清香紅棗糕

▲ 紅棗糕。（林綺虹攝）

紅棗粉漿材料

大棗 375克 細紅棗 112克 水 1200 毫升 木薯粉 1275克 砂糖 300克 澄麵 18克

椰汁粉漿材料

椰汁 600毫升 木薯粉 187克 砂糖 56克 澄麵 18克

做法

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1. 大棗、細棗加水蒸約3小時或用水煲大約1小時，放涼備用。

2. 椰汁粉漿: 先混合木薯粉、糖和澄麵。椰汁分4次加入混合物之中。

3. 將紅棗、大棗搓成棗泥，並用篩隔隔去棗核及表皮。

4. 紅棗粉漿: 棗泥分四次加入已混合的木薯粉、糖及澄麵之中。

5. 第一層:先蒸已混合好的紅棗粉漿，蒸約8分鐘至10分鐘。

6.第二層:之後倒入椰汁粉漿，蒸約8分鐘至10分鐘。

7.最後，倒入紅棗粉漿，蒸大約15至20分鐘，即成。

下廚貼士

▲ 蒸前可以先掃上一層油，以防黏底，賣相更佳。（林綺虹攝）

揀選紅棗時，可用新疆大棗及雞心棗。而且必須果大粒重，質感乾身，完好無缺，呈暗紅色。

在炮製棗泥比例上，如新疆大棗的份量較多，味道更香甜細膩。

紅棗水放一晚，棗香更濃。

如一次過將椰汁或棗泥加入粉漿中，容易起粒。需用隔篩將粉漿過篩，口感更滑身。

蒸前可以先掃上一層油，以防黏底。

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責任編緝：張懿慧