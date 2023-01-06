【靚太廚房】賀年應節必食養顏補血紅棗糕 大廚教揀靚紅棗及軟糯口感貼士
休閒消費 17:28 2023/01/06
新年將至，少不了食賀年糕點應節。除傳統的蘿蔔糕及年糕外，養顏補血的紅棗糕亦是一個好選擇。今集《靚太廚房》找來南海二號甜品師傅嚴文兵教大家自製清香煙韌的紅棗糕，更公開棗味香濃的秘訣及完美粉漿比例。
軟糯清香紅棗糕
紅棗粉漿材料
|大棗
|375克
|細紅棗
|112克
|水
|1200 毫升
|木薯粉
|1275克
|砂糖
|300克
|澄麵
|18克
椰汁粉漿材料
|椰汁
|600毫升
|木薯粉
|187克
|砂糖
|56克
|澄麵
|18克
做法
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1. 大棗、細棗加水蒸約3小時或用水煲大約1小時，放涼備用。
2. 椰汁粉漿: 先混合木薯粉、糖和澄麵。椰汁分4次加入混合物之中。
3. 將紅棗、大棗搓成棗泥，並用篩隔隔去棗核及表皮。
4. 紅棗粉漿: 棗泥分四次加入已混合的木薯粉、糖及澄麵之中。
5. 第一層:先蒸已混合好的紅棗粉漿，蒸約8分鐘至10分鐘。
6.第二層:之後倒入椰汁粉漿，蒸約8分鐘至10分鐘。
7.最後，倒入紅棗粉漿，蒸大約15至20分鐘，即成。
下廚貼士
- 揀選紅棗時，可用新疆大棗及雞心棗。而且必須果大粒重，質感乾身，完好無缺，呈暗紅色。
- 在炮製棗泥比例上，如新疆大棗的份量較多，味道更香甜細膩。
- 紅棗水放一晚，棗香更濃。
- 如一次過將椰汁或棗泥加入粉漿中，容易起粒。需用隔篩將粉漿過篩，口感更滑身。
- 蒸前可以先掃上一層油，以防黏底。
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責任編緝：張懿慧