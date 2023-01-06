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【超市大搜查】確診後喉嚨痛如刀割　消委會9款零糖低糖喉糖名單【附服用宜忌】

食用安全 15:01 2023/01/06

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確診後喉嚨痛如刀割，消委會9款零糖低糖喉糖名單。

不少新冠患者出現喉嚨痛的症狀時，都會選擇以喉糖舒緩不適。消委會曾檢視市面上41款喉糖，發現部分喉糖含糖量的與一般糖果無異，建議消費者在選購及服用喉糖前，必須認清成分，並推介9款零糖或低糖喉糖產品。

消委會過去曾檢視市面上41款喉糖的標籤資料，包括成分、聲稱、糖或甜味劑含量以及建議服用劑量，結果發現22款樣本含有糖分，每粒喉糖的糖含量由0.02克至3.8克不等。

根據世界衞生組織及聯合國糧食及農業組織建議，游離糖的攝入量應少於每日能量攝入量的10%，以每日攝入2,000千卡能量計算，游離糖的每日攝入量應少於50克。

在22款含有糖分的樣本中，近半數（14款）樣本的糖分佔總成分7成或以上，以糖含量最高的一款為例，每粒喉糖含3.8克糖，按食用建議早午晚各食2粒，即日食6粒，便已攝取22克糖，達到游離糖每日攝入限量的4成半。

9款零糖或低糖喉糖

消委會指出，經常大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題，而41款喉糖中，有9款為零糖或低糖，消費者可以參考。

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藥劑師教正確服用貼士

屈臣氏註冊藥劑師黃楚瑩（Nicole）曾接受TOPick訪問時指出，喉糖可大致分為具藥性及非藥性兩類。部分具藥性喉糖內含非類固醇消炎止痛成分，具止痛及消炎功效，可舒緩飛滋及牙肉腫痛等問題，適合喉嚨痛情況較嚴重人士服用。

而非藥性喉糖含草本、蜜糖丶或檸檬等天然成分，適合喉嚨痛程度較輕人士服用，可暫作舒緩喉嚨痛之用。

注意事項

1） 按照產品建議劑量服食，具藥性喉糖每日上限為8-12粒。

2） 在服食帶藥性的喉糖後，如有麻痺感覺，十五分鐘內應盡量避免飲用熱飲或進食熱食，避免灼傷口腔。

3） 糖尿病患者亦可適當選擇無糖配方喉糖。

4） 如有其他附帶健康問題，如腎功能不佳病患者，應諮詢醫生或藥劑師意見。

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責任編輯：羅嘉欣

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