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【奪命火警】直擊美林邨火場全屋燒黑　釀1死6傷消防直指可疑

社會 15:07 2023/01/06

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奪命火場一片凌亂。（讀者提供圖片）

大圍美林邨美槐樓一單位發生火警，釀成1死6傷，一名15歲少女在意外中當場證實死亡。TOPick記者直擊奪命火警現場，情況一片凌亂，警方及工人在場善後。

    點擊圖片放大
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消防處助理消防區長黃坦指，火場位置在26樓一個住宅單位，面積約6米乘5米。消防到達現場時，發現火勢非常猛烈，濃煙密佈。消防共出動1條滅火喉、1隊煙帽隊，在距離接報時間20分鐘將火大致救熄。

黃坦指，初步調查火警成因有可疑。消防在現場檢獲助燃劑，而在進行灌救時，發現火勢蔓延極快，屬不尋常現象。

高級救護主任楊強生指，事故中涉及7人，包括1名明顯死亡的女子、1名男傷者、1名女傷者，都是於肇事單位中受傷。當中女傷者面部及手部有不同程度燒傷，情況嚴重；至於男傷者吸入濃煙後神智不清，連同另外4名吸入濃煙不適鄰居，年齡介乎10至63歲，全被送往威爾斯親王醫院治理。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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