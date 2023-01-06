【性侵案】疑不滿分居妻與男性交往　地盤管工涉一晚5度性侵分居妻受審

▲ 案件在高院審理。（資料圖片）

39歲女售貨員與丈夫協議離婚後分居，2019年中秋節晚上妻子與男性友人外出後返回住所，丈夫突然出現及將她推入單位，要求她穿上高跟鞋及絲襪，並將她的手綁在床上掌摑後性侵。丈夫多番查看妻子手機發現男性訊息後感到憤怒，再度性侵對方，並將護膚品樽塞入其下體後進行肛交，妻子結果於1晚4度被強姦及被迫肛交。妻子乘丈夫入睡後向鄰居求助報警，涉案地盤管工否認強姦等共5罪，案件今（6日）於高等法院開審。被告警誡下承認曾與妻子性交，但指對方自願進行。

被告現年43歲，任職地盤管工，被控4項強姦及1項未經同意下作出肛交罪，控罪指被告於2019年9月14日，在一單位4度強姦X，並與X作出肛交，而在肛交時X並不同意。

控方開案詞指，案發時39歲的X（現年42歲）任職售貨員，2014年經交友平台認識被告，任職地盤管工的被告當時已離婚，與兩女兒同住，兩人認識後成為情侶，並於2015年初結婚，X並將被告加入其公屋同住，被告則有時與X同住，有時與兩女兒同住。

至2019年兩人關係轉差，因被告欠債而有財困，兩人經常爭執。同年7月，2人爭吵越演激烈，被告向X交回住所鎖匙，並透過微信向X提出離婚，X同意。及至8月，被告到X住所爭執後收拾物品離去，從此2人再沒有聯絡。

案發前一天為中秋節，X下班回家，再相約男性友人外出慶中秋。X至晚上近12時回家，當她開啟鐵閘時，被告突然出現及推她入屋，X意會到被告有所求，感到驚慌及哭叫。

控方指被告要求X穿上絲襪及高跟鞋，被告脫去X衣服及扯破其內褲，復以叉電線綑綁X雙手，掌摑及責罵她與男子外出慶中秋，其後與X性交。控方指X期間十分驚慌，要求被告不要「搞出事」及使用避孕套，過程中被告以粗言罵X。

被告完事後到客廳查看X之手機，發現有男性通訊紀錄，遂責罵X，並冒認X與K先生聯絡。當對方回覆時，被告更顯憤怒，喝下紅酒後，脫去X睡衣及遮蓋其臉部，稱不想看見她，其間用力捏其胸部及打其臉後，再次與其性交，完事後並要求口交，X為免再被打而配合，被告遂再次與X性交。

控方指被告其後再以X手機與K先生通訊，並稱會到酒店等他，被告看見回覆後更感憤怒，再次要求X穿上絲襪及高跟鞋，並於床上打她，更將護膚品樽及爽膚水樽塞入其下體，被告並與X進行肛交。完事後被告要求X口交，並再次與她性交。

控方指被告因疲倦而入睡，X趁機致電鄰居求助，鄰居報警後到單位，帶X到電梯大堂。警員進入單位，發現被告赤裸睡在床上，被告其後被捕，警誡下承認曾與X性交，「我無強姦佢」，並指X自願進行。

X經檢驗後，被發現胸部、大腿內側均有紅腫及擦傷，其臉及手亦有多處瘀傷。

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記者：林育慧