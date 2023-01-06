【爸媽身教】12歲孩擁美貌才藝卻惹人厭　揭人品差有其父母就有其子女

▲ 孩子人品好，有禮善良勝過充滿才藝和讀書叻。（《反起跑線聯盟》劇照）

這個十二歲小姑娘從小學彈琴、跳芭蕾舞，是合唱團成員和學校游泳隊隊員，樣貌長得相當標致，但卻壓根兒不可愛。

「乜你咁蠢㗎，信唔信我叫阿爸炒咗你呀！」她粗聲粗氣罵工人，橫眉怒目的表情很嚇人。

可能是發現了我正在盯着她瞧吧，她突然瞅了我一眼，再由頭到腳把我掃視一番，然後就一臉輕蔑的別過臉，繼續扯開喉嚨吼：「我要食炸雞翼呀，你係咪聾咗呀，係咪要我等到出年呀？」

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這個小姑娘沒禮貌，對人態度差劣，容易看得出是個欠缺愛心的人，也許是從小習慣了整個世界都繞着她為中心轉吧！

她吃雞翼的食相就更駭人，全程張大嘴巴嚼得「唧唧」聲，啜完雞翼又啜自己的手指，雞骨就散滿一桌，竟然沒有用骨碟的習慣，我的下巴也幾乎掉下來，難道她的爸媽在她身上花那麼多錢學這樣那樣，卻沒有教她基本禮儀嗎？吃東西時要閉嘴，𡁻東西時不能發出聲響。

她的媽媽回來了，粗聲粗氣地問她：「喂，我叫咗你即刻做功課，點解你唔做呀，係咪要我日日三請四請至做呀？」

小姑娘也不甘示弱，隨即跟媽媽火併：「我依家仲慘過坐監呀！」

兩母女扯破喉嚨互罵，橫眉怒目的表情，極之嚇人。

爸爸也剛回來了，甫進屋就罵工人：「做乜你唔落嚟幫我攞嘢？信唔信我炒咗你呀！」

唉，有其父母，就有其女兒啊！

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「誰是孩子的榜樣？」。

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