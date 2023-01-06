【兩地通關】林健鋒冀春節前名額增至10萬　黃國倡各口岸設100個特殊名額

▲ 陳恒鑌指以配額推算由現在到農曆新年累計有約70多萬人次可以北上。(資料圖片)

政府昨日公布1月8日與內地通關安排，每日通關名額6萬人，民建聯立法會議員陳恒鑌今日指，估計由現在到農曆新年累計有約70多萬人次可以北上，相信關口可應付到人流；工聯會立法會議員黃國就倡在各口岸設100個特殊名額，讓有迫切過關需要的市民使用。

民建聯立法會議員陳恒鑌今日在電台節目表示，通關是民心所向，以配額推算由現在到農曆新年累計有約70多萬人次可以北上，而由於內地仍有疫情，相信港人不會一窩蜂返回內地，關口可應付到人流。他希望政府觀察數日，若流程暢順，可即時再調整通關名額。

經民聯立法會議員林健鋒指，通關對各行各業都會有提振作用，推動香港經濟復常。他認為，首階段先設6萬名額合適，有信心政府會做好，希望政府在農曆新年前後，可將名額增至10萬。他相信，若高鐵重開，可有更大條件增加過關名額，雖然最初可能只可以到深圳和廣州東站，但有助令市民北上探親更便利。

黃國認為，應在各口岸設100個特殊名額，讓有迫切過關需要的市民使用。他透露，工聯會近期收到200多個查詢，涉及要到內地奔喪或探望住院家人的特殊需要，希望政府協助有關市民盡快到內地。至於市民需要自費在出發48小時內做核酸檢測的要求，他認為對部分基層市民或會造成負擔，政府可以用資助等方式協助。

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責任編輯：區綽彥