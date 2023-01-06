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【大劉舊愛】懶理被劉鑾雄指「唔係人」　 記招後呂麗君首發IG回應

娛樂 16:54 2023/01/06

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呂麗君有回應？

富商劉鑾雄（大劉）日前（1月3日）特意開記者會澄清對於近日有傳他與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的謠言，以及回應傳媒提問。

當中他強調自己最不喜歡看到「自己和呂麗君有關係」的傳聞，又力數呂麗君為人，甚至以「畫皮」去形容對方：「佢有方面係好叻，但搵唔到食嘅呢啲人，就噏得就噏。」

大劉進一步指：「Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過《畫皮》咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛，你明唔明我意思呀？」

【大劉千金】劉鑾雄記招暗斥呂麗君「唔係人」　女兒劉秀盈首發文留7個字繼續練舞

早前網上拍到呂麗君與大劉在商場的影片，引發今次風波。

大劉開記招澄清多段傳聞

大劉又指在娛樂圈的女朋友沒有一個好人，並澄清多段傳聞，直指當年「The ONE」商場非為舊愛李嘉欣所命名，更自言當年「被搵老襯」刊登生日廣告。

大劉今次記招還帶同律師到場，他直言自己句句屬實，而自己亦知道今次記招或會引來甚麼後果，總之甚麼都不怕。

大劉開記招澄清多段傳聞。（經濟日報圖片）

呂麗君+李嘉欣懶理大劉爆料

大劉的記招後，捲入事件的呂麗君及李嘉欣懶理大劉爆料，繼續如常更新社交平台，呂麗君先在IG呼籲大家關注氣候變化問題，隨後又分享自己的基金會去年向香港芭蕾舞團作出捐助，為社會不同階層人士提供免費門票入場欣賞芭蕾舞，當中有她與大劉的女兒秀盈參演的《胡桃夾子》。

至於李嘉欣早前晒了一家合照後，又分享收到的禮物及愛犬影片，兩人都當沒事發生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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