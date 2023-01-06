【直行直過】尖山隧道2月推出不停車繳費　車輛識認標貼即日起派發

▲ 尖山隧道在內的青沙管制區，料2月率先推出不停車繳費措施。（資料圖片）

運輸署今日（6日）表示，政府收費隧道今年內會陸續實施「易通行」不停車繳費服務，取代人手及自動收費亭。日後駕駛人士無需停車繳交隧道費，改以「車輛貼」感應，並自動在指定帳戶扣款，其中青沙管制區將於2月率先實施，城門隧道及獅子山隧道則預定於3月內實施。

就已預先申請車輛貼的逾26萬名車主，運輸署今日起會陸續以郵遞方式向車主發出車輛貼。未有預先申請人士，可透過「易通行」網頁（hketoll.gov.hk）或流動應用程式遞交申請，署方預計5個工作天內可完成處理。

除車輛貼外，為照顧個別駕駛人士的需要，運輸署亦有提供充值式「車種貼」，駕駛人士可到指定地點購買，運輸署亦會視付需要，增設方便駕駛人士的購買點。

運輸署助理署長阮康誠表示，不停車繳費系統實施後，如車輛因各種原因未有繳費，署方或會透過車牌識別系統發現，車主可於14天內補交隧道費，如14天內未有補交，則要在21天內交回隧道費及170元罰款。如指定時間內未有交回罰款，罰款會增至350元，如限期內仍未交回，則有機會被檢控，最高可處以5,000元罰款。

快易通有限公司總經理陳偉強則指，車輛貼和現有快易通裝置並不衝突，車主可以同一車輛內同時安裝兩個繳費系統，通過收費隧道時並不會雙重收費。然而，車主需留意，在安裝車輛貼時，要與快易通裝置或俗稱「車cam」的閉路電視相距10厘米，否則或會影響車輛貼感應。

「易通行」網頁今日內會上載相關資訊，介紹車輛貼申請和安裝方法、「易通行」帳戶及連結自動付款方式，讓駕駛人士了解系統。運輸署委聘的隧道費服務商已開設客戶服務熱線38537333，解答市民查詢，服務時間為每日上午9時至晚上9時。

「易通行」透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，讓車輛實現不停車繳費。系統的可讀取貼於車輛擋風玻璃的繳費貼，或描取車輛的車牌影像，並自動辨識車輛登記號碼，藉此偵測到有關車輛使用收費隧道。系統會在已預設的繳費戶口中，扣除隧道費並通知使用者。

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記者：陳梓蔚