【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀憑《下流上車族》首封視后　美儀：我冇諗過會攞到獎

現年51歲的江美儀，在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，憑台慶劇《下流上車族》的莫雯慧（Karen）一角奪得「最佳女主角」，可喜可賀！

江美儀：「我冇諗過會攞到獎」

首奪視后的美儀在苗僑偉、黃日華手上接過「最佳女主角」獎座，她落淚地說：「我冇諗過會攞到獎。」

她稱：「首先我要多謝TVB，我以為自己唔係親生女唔會攞到呢個獎。我要多謝曾生、珍姐、樂小姐、鍾樹佳，多謝《下流上車族》所有台前幕後工作人員，多謝台上所有兄弟姊妹。」

她續說：「多謝《東張西望》，我想攞畀爸爸媽媽睇，佢真係畀咗4張飛。上次攞最佳女配角佢哋冇嚟，我覺得好遺憾，今次佢哋見證住。」

美儀姐感謝粉絲之餘，又多謝經理人，「我唔係搵好多錢，但佢一直對我不離不棄。總之多謝晒你哋。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

演技出色獲好評

在《下流上車族》中，美儀所演的Karen與車志明（林敏驄飾）演一對夫妻，美儀在不少場口的演繹也扣人

心弦。

其中有一集講到，與老婆重修舊好後的志明，在開車載Karen上班期間突然錫了老婆一啖並真情剖白:「多謝老婆，你係我嘅天使！」接着更淚崩說: 「我同老小三（毓霞）講嘅嘢全部都係真，嗰時阿媽走咗，喺我最Down 嘅時候有你出現， 畀咗啲希望我，仲畀埋頭家我......」

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

心疼老公的雯慧即錫番志明並作出安慰:「我要多謝你就真，你肯搵我做你老婆。」此時喊到口都震埋的志明再說:「係我累你冇咗層樓，仲要 返嚟舊屋做工人......」畫面十級催淚。

另外，江美儀穿上低胸性感內衣配以黑絲上陣色誘林敏驄，認真出位。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾奪「最佳女配角」

江美儀大學畢業後曾任職秘書，因替老闆購買午餐獲星探發掘而入行做模特兒。當中在1992年，她與周潤發拍攝洗頭水廣告而廣為人認識，當年只有20歲的她仙氣爆棚。

之後，她在1997年轉戰電視圈加入亞視，首部參演劑集為鄭則士主演的《肥貓正傳》，其後獲邀拍攝多部劇集及節目主持。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

直到2009年，江美儀離巢轉投TVB，繼田蕊妮及李綺雯後第3位在千禧年代由亞視轉投無綫的女藝人。

於2010年至2013年連續4年在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名「最佳女配角」，終在2013年憑《衝上雲霄II》飾演的方芮嘉（Head姐）奪獎。

記者：游艾維﹑陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R