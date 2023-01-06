【毛衣攻略】一文分清4大毛衣種類　兩個秘訣冷衫不再起毛粒

▲ Loro Piana的Cocooning 系列意諦羊絨如蠶繭般將身體包圍，當中所應用到的面料有cashmere、baby cashmere等昂貴素材。（售價待定/圖片品牌提供）

近日香港日夜氣溫相差相當大，一早一晚甚至可以用寒冷來形容。要保暖，市面上廣泛流行的保暖內衣穿上未免有點侷促，所以大家何不改穿天然的cashmere服裝？原來cashmere毛衣既透氣又保暖，穿得令人汗流浹背只是大家一直以來的錯覺。

談起羊毛，可以是一篇數十萬字的論文，如果以最簡單地說明，市面上的羊毛大致可分為以下4種：wool（羊毛）、、Merino wool、mohair和cashmere。

其中Wool最是普及，因為天然的羊毛是柔軟、方便摺疊和有著防污特性，所以在市場上隨處可見，售價低之餘，保暖程度亦稍遜。

Merino Wool的羊毛源出於西班牙的美麗諾羊，及後才被引入澳洲大量繁殖，美麗諾羊的羊毛白色而色澤平均潤澤，密度高 ，產品上多見將merino wool和其他羊毛混紡成毛衣。

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至於有人喜歡、有人不的mohair，則來自安哥拉山羊身上的毛髮，這一種獨得的羊毛非常細長和呈波浪狀，用這種羊毛編織而成的毛衣表面會有白色細長的羊毛，雖然非常暖，但有人卻不喜歡外露的毛髮「拮肉」而將它敬而遠之。

最後的cashmere，則來自山羊表皮層粗毛髮下的一層纖幼的絨毛，由於這些絨毛一到春天便會自然脫落，於是牧羊人必須逐一為羊隻梳理方能夠收集絨毛，而每隻羊只可以約採有150克的cashmere，產量稀少，在生產毛線的過程中亦非常易斷，形成cashmere的製成品價格最是昂貴。

環保cashmere

隨著近年環保聲音響遍全球，今天要生產一件cashmere服裝都必須要以環保為首。在紐約成名，以香港為基地的TSE就推出了Recycled Cashmere系列，該系列的毛髮來自在生產過程前收集回來的最原始羊絨，當中沒有任何雜質和化學品，從而帶出使用更少水和化學品來生產針織服，達至減低碳排放量。

至於另一個全球最大的高級成衣和羊毛生產商之一的Ermenegildo Zegna，就更是厲害。今個秋冬正式推出名為Oasi Cashmere系列，整個系列的服裝都附上一個二維碼，顧客只須從二維碼中連接上手機，便立即向顧客完整呈現出由供應羊絨的牧場到Zegna店舖的歷程，與及品牌在意大利的家鄉進行保育和植林建立Zegna綠州。

此外，品牌亦向公眾承諾到了2024年該系列中使用的羊絨纖維將全部通過可追溯認證，決心為環保踏前一大步。

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不起毛粒才是最佳？

每當要添置毛衣時，坊間總有一促銷手法，就是好的毛衣就不會起毛粒，但其實完全是錯誤的。因為只要一經穿上，世上沒有一件毛衣是不會不起毛粒的。Cashmere是天然的纖維會受到摩擦和洗濯所以產生毛粒，而商人說不起毛粒的毛衣是因為在編織時，在cashmere混合了其他「雜質」所致。

因此，當你選購了一件優質的毛衣時，要避免起毛粒，事前事後有兩個方法。

例如在洗濯時要留意標籤，分清楚毛衣是屬於哪一種羊毛和特性，例如cashmere洗完會變大、Merino wool凍水洗完會縮水，所以要購買專為清潔毛衣的清潔液來浸洗，洗時要將毛衣底面反轉，令它在浸洗時減少摩擦。

最後就當然要預早購入一個刨毛粒器，隨時隨地可以幫你刨走毛粒啦﹗

產品查詢：Anteprima（2167 7386）、Brunello Cucinelli（2175 4268）、Ermenegildo Zegna（2295 0828）、Loro Piana（2234 7398）、TSE（3107 0676）