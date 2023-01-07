【分手以後】借大耳窿向前女友炫耀「活得比你好」　90後男子日做20小時還債

▲ 馬來西亞男子努曼哈金向2間「大耳窿」公司借貸1萬3千令吉(約2萬3千港元)買了一架Yamaha YZF-R25 名牌電單車。

同愛人分手了，要怎樣做才算活得比他/她好？馬來西亞一名男子與前女友分手後，因為同公司的關係而常常看到一名「觀音兵」護送前女友，令男子個心「乸住乸住」表示好心痛。

為了讓前女友認為「你唔揀我，你會後悔！」，該男子選擇向「大耳窿」借錢購買一架名牌電單車。雖然不知道他的前女友有沒有後悔，但該名男子就相當後悔，因為他其後需要每天工作20小時去償還債務，最後還要求助於家人。

根據外媒報導，該名男子名努曼哈金(Nurman Hakim)，今年26歲。最近他在網上平台發了一個視頻，內容是講述2018年的自己剛剛經歷失戀而做了一件「不成熟」的事，令人忍不住慨嘆「何必呢……」。

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當年的努曼哈金只有21歲，任職輔警。努曼哈金分手後仍對前女友抱有怨恨，而恰巧在這段療傷期間，努曼哈金見到有一名男子常接送同公司的前女友上、下班，令到努曼哈金的情傷傷口久久未能痊癒。

基於以上種種，努曼哈金決定向2間「大耳窿」公司借貸1萬3千令吉(約2.3萬港元)，然後買了一架Yamaha YZF-R25 名牌電單車。努曼哈金希望前女看到會後悔，希望她認為他比新歡更好。

根據馬拉一個調查報告，馬拉國民2020年平均月薪約為703.7美元(約5,500港元)。如果以此來換算，相等於花了4個月的工資來購買該電單車，而且相信當年只有21歲的努曼哈金的收入應遠低於以上。其後，努曼哈金為了償還巨額債項而開始身兼多職，便利當職員、層壓式銷售員、夜間保安、快餐店店員等等。

雖然努曼哈金每天工作20小時，但扣除債款後每個月仍所剩不多。他的家人開始留意到努曼哈金的苦況，詢問下知道他欠債累累。經商議後決定求助於大馬伊斯蘭消費人協會並獲得8千吉令(約1.4萬港元)的援助金，再加上努曼哈金的媽媽借出部分的儲蓄，最終也清還了欠下「大耳窿」的債項。

努曼哈金於去年成為了一名森美蘭芙蓉聯邦儲備隊警察，雖然收入多了，但可能因為經歷過這幾年還債的辛酸教訓後，努曼哈金今次踏實地購入了一部二手的電單車作為代步工具。努曼哈金直認不諱當年的做法是不理智的，希望公開自身的故事來警戒網友。

因為我太年輕，還很稚嫩。

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責任編輯︰王明芳