李家超談及太太時再度哽咽　任特首後「找不到時間和她聊天」

▲ 李家超與太太公開露面時,仍然會經常牽緊對方。(經濟日報資料圖片)

眾所周知,特首李家超是一名「愛妻號」。李家超近日接受一間本地英文電視台訪問時,再次在談及太太林麗嬋時不禁哽咽,又大讚對方十分支持和體貼,是他最想在鏡頭面前感謝的人。

在訪問中,李家超被問到最想在鏡頭面前感謝的人是誰?他毫無猶疑便回答:「我的太太——百分百、毫無疑問!(My wife — absolutel, without a doubt!)」

「因為事實上我找不到時間和她聊天,(Because, in fact, I could not find a time to talk to her,)」談及出任特首以來公務繁忙,令到陪伴太太的時間大減,做過警察的李家超亦一度哽咽,盡顯其鐵漢柔情的一面,故大讚對方:「而她一直都是十分支持和體貼。(And she has been so supportive and considerate.)」

李家超與太太在中學聯誼舞會上邂逅,即使結緍很多年,但至今與太太公開露面時,仍然會經常牽緊對方。例如,他在去年5月8日母親節當選特首,林麗嬋亦有現身分享喜悅。

李家超當時發表當選感言時,亦不忘感謝對方作為母親照顧家庭,以及多年來作出的貢獻。被問及有關家庭的問題時,李家超亦一度哽咽,坦言自己多年以來,很多時候只顧工作,分給家庭的時間很少。

▲ 李家超上任後不定期會「放閃」,例如開設社交專頁之初,曾上載太太為他「打呔」的相片。(李家超Facebook)

至於上任後,李家超亦不定期會「放閃」,例如開設社交專頁之初,曾上載太太為他「打呔」的相片,亦分享太太為自己準備的「愛心飯盒」。

他早前接受TOPick專訪時透露,「我以前未搬(入禮賓府),我自己帶(飯),返工時帶定的!」如今,太太幾乎仍每日為他準備午餐,再派人送到他手上。

另外,林麗嬋近年與多名紀律部隊首長夫人合組「女團」,不時於公開場合獻唱。李家超亦曾透露,過去經常會抽空捧場,「只要我太太喜歡做的事情,就是我喜歡做的事情。」

他當時更透露,閒時在家除了會練氣功,另一愛好就是聽太太林麗嬋唱歌,「如果她在家裏練歌,我會聽她唱歌,會覺得那是一個很滿足的時刻。」

