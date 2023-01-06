李家超談及太太時再度哽咽　任特首後「找不到時間和她聊天」

▲ 李家超與太太公開露面時，仍然會經常牽緊對方。（經濟日報資料圖片）

眾所周知，特首李家超是一名「愛妻號」。李家超近日接受一間本地英文電視台訪問時，再次在談及太太林麗嬋時不禁哽咽，又大讚對方十分支持和體貼，是他最想在鏡頭面前感謝的人。

在訪問中，李家超被問到最想在鏡頭面前感謝的人是誰？他毫無猶疑便回答：「我的太太——百分百、毫無疑問！（My wife — absolutel, without a doubt!）」

「因為事實上我找不到時間和她聊天，（Because, in fact, I could not find a time to talk to her,）」談及出任特首以來公務繁忙，令到陪伴太太的時間大減，做過警察的李家超亦一度哽咽，盡顯其鐵漢柔情的一面，故大讚對方：「而她一直都是十分支持和體貼。（And she has been so supportive and considerate.）」

李家超與太太在中學聯誼舞會上邂逅，即使結緍很多年，但至今與太太公開露面時，仍然會經常牽緊對方。例如，他在去年5月8日母親節當選特首，林麗嬋亦有現身分享喜悅。

李家超當時發表當選感言時，亦不忘感謝對方作為母親照顧家庭，以及多年來作出的貢獻。被問及有關家庭的問題時，李家超亦一度哽咽，坦言自己多年以來，很多時候只顧工作，分給家庭的時間很少。

▲ 李家超上任後不定期會「放閃」，例如開設社交專頁之初，曾上載太太為他「打呔」的相片。（李家超Facebook）

至於上任後，李家超亦不定期會「放閃」，例如開設社交專頁之初，曾上載太太為他「打呔」的相片，亦分享太太為自己準備的「愛心飯盒」。

他早前接受TOPick專訪時透露，「我以前未搬（入禮賓府），我自己帶（飯），返工時帶定的！」如今，太太幾乎仍每日為他準備午餐，再派人送到他手上。

另外，林麗嬋近年與多名紀律部隊首長夫人合組「女團」，不時於公開場合獻唱。李家超亦曾透露，過去經常會抽空捧場，「只要我太太喜歡做的事情，就是我喜歡做的事情。」

他當時更透露，閒時在家除了會練氣功，另一愛好就是聽太太林麗嬋唱歌，「如果她在家裏練歌，我會聽她唱歌，會覺得那是一個很滿足的時刻。」

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