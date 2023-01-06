【有種好男人】李佳芯仙女式流淚喊喊得靚　女神Ali唔鍾意煩人決不收兵

▲ 《有種好男人》

馬德鐘、李佳芯（Ali）主演TVB劇《有種好男人》，承接上集，城中富豪蔣定天（張國強飾）兒子蔣卓霆（林正峰飾）女友Gigi（陳熙蕊飾），遭富二代Shawn（陳戩浩飾）拍下不雅照兼被要脅。

卓霆遂聯同好兄弟Woody（吳偉豪飾）密謀教訓Shawn，殊不知被保鑣賴宏智（歐瑞偉飾）逮個正著。

Woody深感內疚

昨晚（1月5日）晚一集楊日正（馬德鐘飾）現身解圍，惟Charlie（李佳芯飾）聞悉囝囝Woody闖禍後傷心落淚，深感內疚的Woody即攬實媽咪Say Sorry，場面感人。

這集Charlie更會向知己顧迦南（胡諾言飾）自揭當年靠日正捐精生B，並指靠近對方是為了替Woody找回「生父」，以防將來自己有所不測時無人照顧囝囝。

唔叻表情管理

對於Ali梨花帶雨的「仙女式」喊法，不少網民大讚「喊得靚」，對此Ali謙稱一向唔叻表情管理：「我唔想畀太多框框同包袱自己，所以表情管理做得比較差，我都有試過喊得好核突，但隨住唔同劇情需要，唔同程度嘅傷感都要用唔同嘅表情同力度去處理。」

提到劇中「知己」迦南不求回報對Charlie母子照顧有嘉，甚有「工具人」Feel，笑問現實中可曾「收兵」？

Ali即自嘲「冇咁好彩」，因私下性格較Man：「我係好多嘢自己搞得掂就自己搞掂，因為我唔鍾意煩人，同埋如果知道對方對我有意思，我唔鍾意就會即時出聲，因為我抵受唔到明明唔鍾意，但又要扮鍾意或互Flirt，呢方面我呃唔到自己。」

瀟灑分手絕不挽留

另一焦點，是日正前度阿Yan（陳庭欣飾）忽然現身保安公司派喜帖給日正，仍未「放得低」日正的Yan，席間苦苦追問男方：「你一啲都唔覺得可惜架咩？我哋分手後，你有冇掛住我？」心有不甘的Yan最後竟強吻對方，此時Charlie剛好路過目睹……

談到阿Yan向日正主動獻吻，屢跟馬德鐘合作的Toby表示拍攝時沒有尷尬，又大讚對方超專業：「呢啲位佢拿捏得好好，事前我都有刷牙、搽潤唇膏，希望對方都錫得舒暢啲。」

問現實中分手後會是「灑脫派」還是「死纏派」？Toby自言是冷靜灑脫派：「既然兩個人行到要講分手，其實講幾多嘢去挽留都唔同咗，感情已經變質咗。」

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