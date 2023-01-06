【非禮胞妹】兄涉5年3度非禮胞妹囚2年　官斥行為可耻有違倫常

▲ 兄涉5年3度非禮胞妹囚2年，官斥行為可耻有違倫常。（資料圖片）

與胞妹相差8年的兄長，涉自胞妹10歲起摸對方下體及胸部，逾4年後對胞妹作性要求時遭拒絕後被揭發事件。涉案水吧員工早前於區域法院承認3項非禮罪，今（6日）被判監2年。法官判刑時指，若事主有不成熟思想，被告應及時糾正，至少不應在半年間每晚同睡，行為有違倫常，又指被告重複犯案，行為可恥。

被告現年24歲，報稱水吧員工，承認3項猥褻侵犯罪，分別事發於2016年11月22日至2017年8月31日，以及2021年6月某日及7月某日，3度於一單位內非禮X。

法官判刑時指，對於被告於案中未有威脅事主X一說感到不安，指被告與X年紀相差8年，亦是X的兄長，若胞妹有不正常的要求應斷言拒絕，被告若得不到性滿足，亦不會如此對待胞妹。

法官引述求情指，被告曾試圖擺脫兩人的關係，但因懦弱而未能成事。法官引述心理報告顯示，被告自稱活在痛苦之中，指X遇上困難便會尋求他協助，出於對胞妹的愛而滿足對方，報告顯示被告的悔意流於表面，亦有責怪X的意思。

法官指，被告作為X的兄長，不但未有盡其責任，更趁機侵犯X，又指被告較X年長8年，若X有不成熟思想，被告亦應及時糾正，至少不應在半年間每晚同睡，行為有違倫常。法官又指，被告重複犯案，行為可恥。

法官引述創傷報告指，X事後對接觸男性感厭惡，由雙性戀轉為同性戀。性侵事件加劇X的情緒困擾，難以想像事件對其心理影響，需接受長期心理治療。

法官考慮到被告與X的關係，案件涉及破壞誠信等因素，亦考慮到被告未有使用暴力及重犯機會中下，就3罪將被告判監2年。

案情指，被告與父母及年輕8年的胞妹X同住，X於2021年7月29日晚上拒絕被告的性要求後向母親投訴。據X的錄影會面指稱，首次非禮發生在2016年11月至2017年8月期間某日，當時18歲的被告和年僅10歲讀小四的X坐在床上時，被告用手摸X裸露的下體。

被告被捕後警誡下承認，在2021年6月某晚，被告走進X的房間，X拉高上衣露出胸部，被告稱若X不穿好衣服便會摸她，X最後捉住被告的手摸自己的胸部。同年7月，X與被告睡覺時捉住被告的手摸自己下體。

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記者：梁錦麟