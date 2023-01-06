【親子好去處】3大消防局開放日暨嘉年華　設攤位遊戲+充氣彈床費用全免

▲ 小朋友可以了解消防員的工作。

香港逐步復常，3大消防局今個月舉行開放日暨嘉年華，讓親子同樂。很多小朋友夢想都可以成為消防員，救火救人，今次家長可以趁機去體驗及了解消防員的工作，更可以與消防員互動，現場更會有攤位遊戲、充氣彈床供小朋友玩，費用全免，毋須預約，以下是開放時間詳情，家長留意喇！

最新影片推介:



1. 西灣河消防局開放日

日期：2023年1月8日（星期日）

時間： 上午10時至下午4時

地點：西灣河消防局

▲ 小朋友了解救護員的工作。

2. 中西區消防安全嘉年華暨上環消防局開放日

日期：2023年1月15日（星期日）

時間：上午10時至下午4時

地點：上環消防局

▲ 親子同樂。

3. 長洲滅火輪消防局開放日

日期： 2023年1月29日（星期日）

時間： 上午10時30分至下午4時30分

地點： 長洲滅火輪消防局及長洲公園網球場

▲ 還有消防犬。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳