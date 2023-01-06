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【親子好去處】3大消防局開放日暨嘉年華　設攤位遊戲+充氣彈床費用全免

親子好去處 17:13 2023/01/06

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熱門 顧嘉煇 劉鑾雄 保暖大法 COLLAR 星座2023 萬千星輝頒獎禮 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

小朋友可以了解消防員的工作。

香港逐步復常，3大消防局今個月舉行開放日暨嘉年華，讓親子同樂。很多小朋友夢想都可以成為消防員，救火救人，今次家長可以趁機去體驗及了解消防員的工作，更可以與消防員互動，現場更會有攤位遊戲、充氣彈床供小朋友玩，費用全免，毋須預約，以下是開放時間詳情，家長留意喇！

最新影片推介:


1. 西灣河消防局開放日
日期：2023年1月8日（星期日）
時間： 上午10時至下午4時
地點：西灣河消防局

小朋友了解救護員的工作。

2. 中西區消防安全嘉年華暨上環消防局開放日
日期：2023年1月15日（星期日）
時間：上午10時至下午4時
地點：上環消防局

親子同樂。

3. 長洲滅火輪消防局開放日
日期： 2023年1月29日（星期日）
時間： 上午10時30分至下午4時30分
地點： 長洲滅火輪消防局及長洲公園網球場

還有消防犬。

 

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責任編輯︰王明芳

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