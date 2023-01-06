【青春反叛期】16歲女兒正值反叛期拍拖玩通宵　港媽軟硬兼施不聽勸阻

▲ 為人父母，個女出夜街玩通宵當然擔心啦！

養兒一百歲，長憂九十九，已為人父母的必定明白箇中道理。近日有港媽在網上發文，指16歲的女兒早兩個月開始出夜街，跟女兒軟硬兼施溝通過，也無法阻止女兒去夜街，平安夜及元旦日更玩通宵，令她懷疑女兒識了男朋友，她擔心正值反叛期的女兒在求學時期拍拖而影響學業，所以上網求助，不過一眾網民指她首要是教女兒做足安全措施。

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該名港媽日前在facebook群組的將軍澳主場發帖，她表示女兒16歲就讀中五，早於上兩個月開始間中出夜街，港媽軟硬兼施跟女兒溝通過，但女兒態度照舊，

平安夜及元旦更不理勸阻出去玩通宵（應該識左男朋友）。

該港媽懷疑女兒識了男朋友，出夜街竟可以一整晚不見人，又擔心她在求學時期因為拍拖而影響學業，所以她發帖求助，「請求遇過子女青春反叛期嘅家長或過來人寶貴意見。」

貼文一出，迅即有過百位家長及網民給予意見，大多人都叫樓主先教女兒性教育及做足安全措施，「叫佢要保護自己，做足安全措施最緊要」、「阻止唔到，唯有及早灌輸正確性教育，教佢如何保護自己，保持良好溝通千祈唔好又嘈又話！」也有網民提醒樓主，發生性行為，唔一定過夜才可以，「我嗰時第一次就係lunch time搞掂，要出事嘅半個鐘已經搞掂啦！仲有時間食埋個飯。」

有過來人的家長指，女兒中四就開始同同學拍拖，在街上撞見才知道，「事後同阿女講，總之你讀好書，維持好成績，我話之你同幾多個男仔拍拖，但就唔可以同佢曳曳，因為如果佢攪大你個肚，你就會累佢坐監，我仲叫佢男友俾心機讀書，唔好用咁多錢買嘢俾我女，返兼職有錢就俾父母用，結果佢哋拍到而家，男友讀緊大學，阿女讀副學士。越阻佢越反叛，索性放開佢，條路係佢揀。」

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責任編輯︰王明芳